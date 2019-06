«S’il y avait un concours de la plus belle région, on gagnerait!» – Rémi-Pierre Paquin

La «Belle» lance sa saison!

Tourisme Mauricie, accompagné de son ambassadeur Rémi-Pierre Paquin, a lancé la saison estivale 2019 en milieu d’après-midi.

Fière d’être située au cœur du Québec, la Mauricie propose une haut de gamme de spectacles, en plus de piquer la curiosité avec ses nombreuses nouveautés et activités incontournables.

«En prévision de chaque début de saison, on demande à nos entreprises touristiques ce qui se trame de nouveau», lancé Émilie Lavergne, agente aux communications.

«Cette année, il y aura notamment le Cirque du Soleil qui est de retour avec les Cowboys Fringants, en plus de la production du Cirque Éloize-Nezha avec L’enfant pirate, présenté à l’amphithéâtre de la Cité de l’énergie de Shawinigan, du spectacle American Story Show 2 à la salle J.-Antonio Thompson, du spectacle Le Phénix au Centre des arts, du spectacle La promesse de la mer à la Maison de la culture Francis-Brisson, des nouvelles expositions au Musée POP, d’Aqua Rondo au Parc national la Mauricie et des nouvelles glissades à H2O.»

Avec pas moins de dix campagnes promotionnelles ciblées qui mettront en vedette une offre diversifiée et renouvelée, Tourisme Mauricie et ses membres se sont dits confiants que la région sera très visitée à nouveau cet été.

«Avec mon emploi, on me demande toujours de faire des partenariats ou d’appuyer des causes, alors je dois choisir, mais pour moi c’est un naturel de m’associer avec Tourisme Mauricie pour une troisième année et je fais déjà la promotion de la Mauricie autour de moi», raconte le comédien natif de Grand-Mère, Rémi-Pierre Paquin.

«J’en parle assez autour de moi ou sur des talk-shows que certains me trouvent gossant. Ce n’est vraiment pas gênant de représenter la Mauricie et le mot qui me vient en tête, c’est «authentique». Les Mauriciens sont fiers de leur région et on aime que les gens viennent nous visiter. On a une belle nature, de bons restos, de bonnes micros et de bons shows. S’il y avait un concours de la plus belle région, on gagnerait!»

Pour demeurer à l’affût des activités et des nouveautés concernant la région, consultez le https://www.tourismemauricie.com/blogue/ et le https://www.facebook.com/tourismemauricie/.