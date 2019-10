Sidaction Mauricie change de nom

L’organisme Sidaction Mauricie, qui célébrera ses 30 ans d’existence l’an prochain, a décidé d’aller de l’avant avec un projet qu’il caressait depuis deux ans, soit celui de changer de nom. Sidaction Mauricie devient donc Tandem Mauricie.

Ce dernier a été choisi suite à un long processus.

«On voulait y aller pour un nouveau nom au goût du jour. On a fait un brainstorm avec les gens qui fréquentent l’endroit, avant d’ensuite consulter les gens qui y travaillent. Certaines personnes qui fréquentent nos services ne se sentaient pas interpellées en raison du mot « sida » présent dans notre ancien nom», a expliqué Jean-René Leblanc, président du conseil d’administration de Tandem Mauricie.

«Nos services ont évolué et ne sont pas destinés exclusivement aux gens vivant avec le VIH alors cela portait à confusion. On voulait enlever un peu de la stigmatisation.»

Et pourquoi Tandem?

«C’est porteur de sens de diverses manières, car il peut représenter toute forme de relation interpersonnelle saine, sans jugement. Le mot «tandem» assure une présence et crée une relation de confiance et collaborative avec la personne aidée, un professionnel ou une organisation», ajoute-t-il.

«Notre organisme est né dans les années 90 et il a beaucoup évolué depuis. Au départ, c’était Sidaction Trois-Rivières Inc. En 2007, ce fut l’intégration du terme VIH et l’ajout des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) dans la mission de l’organisme. Ensuite, on a fait un autre gros changement en 2016. On a changé les volets prévention et soutien de notre mission», a pour sa part commenté Faye Héroux, directrice générale chez Tandem Mauricie.

Rappelons que Tandem Mauricie est un organisme communautaire de lutte contre les ITSS qui réalise des activités de prévention, de sensibilisation et de diffusion d’information auprès de la population de la Mauricie. Un soutien personnalisé et des services adaptés aux personnes vivant avec une ITSS et leur entourage sont offerts. De plus, les personnes vivant avec une ITSS peuvent également recevoir certains services.