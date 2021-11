Shawn St-Amant clôt le débat en prolongation

Trois-Rivières amorçait son dernier match d’une série de trois avec toute confiance, face à Reading. Les Lions avaient dominé les deux affrontements de la semaine, notamment hier avec un gain de 9 à 1. Aujourd’hui, ils ont complété le balayage pour se mériter une 4e victoire en 5 sorties.

Les Lions ont repris là où ils avaient laissé la veille lorsque Julien Nantel a finalement mis fin à sa disette d’aucun but en 12 matchs, dès la 6e minute de jeu. Nantel a complété la manœuvre d’Olivier Galipeau pour battre Kirill Ustimenko. Ce dernier est d’ailleurs l’histoire de la première période alors qu’il n’a concédé qu’un seul but sur 18 lancers.

Trois-Rivières a amorcé la deuxième période en force alors que le défenseur Charles-David Beaudoin a doublé l’avance des siens. Beaudoin a été aidé de Peter Abbandonato, mais également du défenseur Hayden Shaw (4e aide en 3 matchs).

Les visiteurs ont ensuite menacé lors d’une supériorité numérique, mais Philippe Desrosiers a tenu le fort, notamment sur trois bons lancers de l’enclave. Or, ils finiront par profiter de l’indiscipline des Lions quelques minutes plus tard lorsque Frank DiChiara va battre Desrosiers pour réduire l’écart à 2-1. Patrick McNally se faisait complice sur le jeu.

Les Royals ont amorcé la troisième période du bon pied alors que Cam Strong a créé l’égalité 2 à 2. Les Lions ont ensuite eu une bonne chance en supériorité numérique avec 7 minutes à faire au match, mais en vain.

Les deux équipes n’ont pas veillé tard en surtemps alors que Shawn St-Amant a joué les héros dès la 2e minute de jeu. Son but lui a d’ailleurs valu la 1ère étoile, devant Desrosiers. Ustimenko, avec 39 arrêts, complète le trio étoilé.

Trois-Rivières balaye donc cette série de trois matchs à domicile face à Reading. Ce sera l’heure de préparer les valises parce que les hommes d’Éric Bélanger s’en vont en Floride pour y disputer une série de trois matchs face aux Everblades. Ils seront en action mercredi (19h30), jeudi (19h30) et samedi (19h).

Les Lions auront ensuite trois autres rendez-vous sur la route, les 10, 11 et 12 décembre, cette fois face aux Growlers de Terre-Neuve. Le prochain match à domicile est prévu le 15 décembre, face au Maine, et il mettra la table à une série de six matchs à la maison.