Shawn Element passe au Cap-Breton

L’ancien Estacades de Trois-Rivières, Shawn Element, qui s’alignait avec le Titan d’Acadie-Bathurst, sera échangé aux Eagles du Cap-Breton lors de la réouverture du marché des échanges de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Cette transaction est intimement liée à celle qui amène Brooklyn Kalmikov chez les Tigres de Victoriaville. En effet, il s’agit d’une transaction à trois équipes entre Victoriaville, Cap-Breton et Acadie-Bathurst.

Ainsi, Victoriaville ajoute Kalmikov et un choix de 9e tour. Le Cap-Breton met quant à lui la main sur Element et un choix de 6e tour. Pour sa part, Acadie-Bathurst ajoute des choix de 1er, 2e et 3e tour ainsi que les joueurs David Doucet et Zackary Riel.

Element est au cœur de sa meilleure saison en carrière avec 34 points en 32 rencontres. Choix de 1er tour du Drakkar de Baie-Comeau en 2016, le Victoriavillois a passé les trois premières saisons de sa carrière avec Baie-Comeau. Il compte 99 points en 214 parties de saison régulière.