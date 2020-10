Session d’hiver 2021 : les cours essentiellement à distance pour l’UQTR

Les activités de la session d’hiver 2021 seront essentiellement offertes à distance, annonce l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Les activités d’enseignement en présentiel ne seront autorisées que de manière exceptionnelle, lorsqu’elles seront nécessaires, indispensables et non transférables à distance, et ce, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de la communauté universitaire.

Le travail de préparation se poursuit actuellement au Décanat des études, en collaboration avec les directions de département et de programmes, ainsi qu’avec les professeurs et chargés de cours qui enseigneront cet hiver.

Une attention particulière sera portée à déployer la formation à distance sous une forme synchrone afin de favoriser les interactions et échanges avec les étudiantes et les étudiants.

L’information permettant aux étudiantes et étudiants de savoir si leurs cours se donneront à distance ou en présentiel à l’hiver 2021 sera disponible sur le portail étudiant, au plus tard le 1er décembre 2020.