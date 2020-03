Services essentiels: la CCI3R souhaite voir d’autres secteurs importants être ajoutés à la liste

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) comprennent la décision du premier ministre de fermer l’accès physique aux entreprises qui ne sont pas des services essentiels jusqu’au 13 avril. Cependant, les deux organisations insistent sur l’importance d’ajouter d’autres secteurs importants à cette liste.

La CCI3R cite notamment les entreprises en agroalimentaire incluant toute la chaîne d’approvisionnement et leurs fournisseurs, les communications et les services de médecine privé.

« Cette décision complique l’administration des grosses entreprises de chez nous telles que Marmen, Kruger, FAB3R, qui doivent potentiellement procéder à des fermetures dans les meilleurs délais. C’est inquiétant pour tous les emplois et les familles rattachées à cette procédure gouvernementale. Et il y a aussi toute la confusion autour des services essentiels, qui a notamment donné du fil à retorde à la SPA Mauricie. Espérons que le tout se clarifiera dans les prochaines heures», indique Johanne Hinse, présidente de la CCI3R.

La Chambre de commerce rappelle aussi que bon nombre d’entreprises ont déjà adapté leurs pratiques et continueront d’exercer leurs opérations, que ce soit par le commerce en ligne pour les produits ou par des services de télétravail.

La FCCQ et la CCI3R rappellent leur demande que le gouvernement mette en place dans les prochains jours toutes les mesures d’accompagnements nécessaires pour les entreprises et les PME touchées. Les organisations demandent une aide financière directe d’urgence qui pourrait aider les entreprises et PME à absorber les contrecoups de la crise et ont proposé un moratoire sur les paiements de TPS et de TVQ pour soutenir les entreprises éprouvant de graves problèmes de liquidité.