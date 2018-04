Un service de navette au Domaine de la forêt perdue

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Le Domaine de la forêt perdue met sur pied un service de navette pour ses clients qui sont hébergés dans les municipalités environnantes où le transport en commun n’est pas présent.

L’entreprise de Notre-Dame-du-Mont-Carmel fera l’achat d’une mini-fourgonnette à huit places. «On a beaucoup de clients qui arrivent en taxi, alors on va leur offrir cette nouvelle option de transport, indique Thérèse Deslauriers du Domaine de la forêt perdue. Ces sont des personnes qui sont hébergées dans les petites municipalités et qui n’ont pas accès au transport en commun.»

Dernièrement, l’entreprise montcarméloise a reçu une aide financière de 64 174 $ du gouvernement provincial pour la réalisation de plusieurs projets, dont celui de la navette. Ces projets totalisent un investissement de plus de 200 000 $. Des rénovations sur les bâtiments d’accueil seront également effectuées.

De plus, les enclos des animaux seront refaits et l’équipe du Domaine construira un nouveau bâtiment, soit un relais afin d’accueillir encore plus de personnes. Annuellement, quelque 30 000 personnes visitent les installations de l’entreprise de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Certains sont des gens de la région, mais on retrouve également des Européens et des Américains parmi les visiteurs.