Service de mentorat et de codéveloppement pour les entrepreneurs

ENTREPRENEURIAT. La Zone entrepreneuriale ainsi que La SADC de la Vallée de la Batiscan et la MRC de Mékinac ont signé une entente qui permettra d’offrir le mentorat et le codéveloppement aux entrepreneurs de ces deux MRC.

Danie Dauphinais, responsable des services de mentorat et de codéveloppement à la Zone entrepreneuriale, travaillera avec Nadia Moreau, directrice du service de développement économique de la MRC de Mékinac, et Gilles Mercure, directeur général de la SADC de la Vallée de la Batiscan, afin de bâtir une équipe de mentors aguerris et rendre disponible des animateurs expérimentés en codéveloppement. Cette entente bonifiera l’offre de service déjà existante aux entrepreneurs de ces régions.