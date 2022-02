Série de vols de véhicules en 2021: un suspect arrêté par la police de Trois-Rivières

Un suspect relié à une série de vols de camions survenus en 2021 sur le territoire de la ville a été arrêté par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières.

Plusieurs vols de camions F-150 et Grand Cherokee ont été répertoriés entre les mois avril et décembre 2021 à Trois-Rivières, mais également dans plusieurs villes du Québec. Les vols survenaient majoritairement la nuit et ciblaient principalement des modèles récents.

L’enquête qui a suivi a permis de relier le suspect à six dossiers de vols et de tentatives de vols sur le territoire.

Mercredi, les enquêteurs se sont présentés dans une résidence du secteur de Bécancour et ont procédé à l’arrestation de Dave Côté-Laflamme, 33 ans, pour vols de véhicules. Côté-Laflamme a comparu et fut libéré par promesse de comparaître assortie de conditions.