Série de trois matchs à domicile face aux Royals

Les Lions de Trois-Rivières sont de retour à la maison pour y disputer une série de trois matchs face aux Royals de Reading. La formation trifluvienne occupe le 26e rang (de 27) dans la ECHL alors que Reading est installé au 7e échelon.

Avec le retour de Jake Allen à Montréal ce soir, on peut se douter que le Rocket de Laval devra céder un gardien à Trois-Rivières. Est-ce que Kevin Poulin sera de retour, ou encore Michael McNiven?

Le Reading, qui n’a que deux revers en temps réglementaire (6-2-4), est mené en attaque par Jacob Pritchard (5 buts et 12 points en 12 matchs), devant Brayden Low (4 buts et 9 points). Frank Dichiara et Joshua Winquist sont aussi productifs avec 8 points en 9 matchs.

Devant le filet, Pat Nagle s’était dressé devant sa cage face aux Lions. Ce dernier a été rappelé dans la Ligue américaine de hockey alors Hayden Hawkey et Kirill Ustimenko devraient se partager le travail. Hawkey a remporté son seul match avec l’équipe, ne concédant qu’un seul but.

Chez les Lions, Olivier Archambault connaît du succès dernièrement, lui qui totalise maintenant 5 buts et 5 aides en 11 matchs. Peter Abbandonato le suit de très près avec 4 buts et 5 passes au compteur, tout juste devant Justin Ducharme (4 buts et 8 points en 9 matchs).

Seuls Julien Nantel et Cédric Desruisseaux n’ont pas encore touché le fond du filet cette saison, tandis qu’Alexis D’Aoust n’a pas obtenu de points depuis son retour avec l’équipe.

À la ligne bleue, Guillaume Beaudoin tire vraiment son épingle du jeu avec 4 points et un différentiel de +3. C’est d’ailleurs le seul défenseur des Lions dans la colonne des plus (+).

Le premier match aura lieu ce soir, dès 19h. Vendredi, les deux formations croiseront le fer à 19h, tandis que la rencontre de samedi s’amorcera à 15h.