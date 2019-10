Série Canada-Russie: Mavrik Bourque y sera

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé l’alignement 2019 qui aura la chance de compétitionner contre Équipe Russie lors de la Série Canada-Russie CIBC. Parmi les attaquants choisis se retrouve Mavrik Bourque, des Cataractes de Shawinigan.

Les partisans de hockey auront l’occasion de voir à l’œuvre de jeunes espoirs de la LNH, dont certains qui furent sélectionnés lors du dernier encan de la LNH à Vancouver en juin dernier. Équipe LHJMQ va notamment aligner certains joueurs sélectionnés dans les deux premières rondes, dont Samuel Poulin (Pittsburgh, 1-21), Jakob Pelletier (Calgary, 1-26), Raphaël Lavoie (Edmonton, 2-38) ainsi que Samuel Bolduc (New York-I, 2-57).

Ils évolueront aux côtés de choix des équipes de la LNH lors du Repêchage 2018 comme Jared McIsaac (Detroit, 2-36), Benoit-Olivier Groulx (Anaheim, 2-54), Gabriel Fortier (Tampa Bay, 2-59), Olivier Rodrigue (Edmonton, 2-62), Alexis Gravel (Chicago, 6-162), Mathias Laferrière (Saint-Louis, 6-169) ainsi que Xavier Bouchard (Vegas, 6-185).

De plus, les partisans auront une occasion en or de constater l’étendue du talent des joueurs admissibles à la prochaine séance de la LNH tel que Alexis Lafrenière (Rimouski), Justin Barron (Halifax), Jérémie Poirier (Saint John), Hendrix Lapierre (Chicoutimi) et Dawson Mercer (Drummondville) qui ont tous percé l’alignement LHJMQ.

Les Sea Dogs seront les hôtes de la première partie de la série qui aura lieu à Saint John, le lundi 4 novembre, alors que les Wildcats accueilleront la deuxième partie le lendemain, soit le mardi 5 novembre.

Par la suite, la série se transporte dans la Ligue de l’Ontario où se tiendront les matchs 3 et 4, avant que le tout se conclût dans la Ligue de l’Ouest pour les dernières parties de la série. (JC)