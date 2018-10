Septembre se termine sur une bonne note pour les Estacades

MIDGET AAA. Quoi de mieux que de tourner la page de septembre par une victoire? Voilà ce qu’on fait les Estacades en allant vaincre le Collège Esther-Blondin au pointage de 3 à 1.

Aux dires de l’entraîneur trifluvien, Frédéric Lavoie, ses joueurs «ont connu un bon match. Ils ont su bien rebondir suite à leurs performances inégales contre St-Eustache vendredi dernier à domicile».

Maxime Pellerin avec deux buts (3e et 4e), et Nick Rhéaume (3e), ont touché la cible pour les Estacades. Toujours privée des services de Miguel Tourigny et d’Antoine Desrochers, la brigade défensive a bien protégé le gardien Olivier Leclair, limitant l’adversaire à 24 lancers. Bien que blanchis en cinq occasions en avantages numériques, les hommes de Lavoie ont été parfaits en sept désavantages numériques.

Fin de la série de victoires

La série de victoires des Estacades s’était arrêtée à cinq, en début de week-end, suite à un revers de 6 à 4 contre les Vikings de St-Eustache. Les deux équipes se sont amusées à s’échanger des buts dans les cinquante premières minutes. Mais le cinquième filet des Vikings a semblé réduire les élans des Estacades. Finalement, un but en filet désert a complété la marque.

Reconnaissant que le gardien adverse a offert une bonne performance, l’entraîneur des Estacades trouvait que ses joueurs lui ont rendu la tâche plutôt facile, malgré les 57 tirs dirigés vers lui. À l’opposé les Vikings ont inscrit 6 buts à l’aide de 14 tirs seulement.

Il y a eu quatre marqueurs différents chez les Estacades, soit Alexandre Parent (5e), Nick Rhéaume (2e), Félix Landry (4e), et Maxime Pellerin (2e).

Le prochain match local aura lieu le samedi 6 octobre, à 13h, contre le Collège Charles-Lemoyne. (Source: Estacades de Trois-Rivières – Midget AAA)