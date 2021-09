Sept joueurs des Patriotes face aux Canadiens

Le club de hockey des Canadiens de Montréal comptait 27 joueurs à son camp des recrues qui se prendra fin le 21 septembre prochain au Complexe sportif Bell de Brossard. Mardi, dès 16h à Brossard, se tiendra une rencontre entre les espoirs des Canadiens de Montréal et une équipe composée des joueurs étoiles universitaires du circuit U Sports (McGill, Concordia et UQTR). Pas moins de sept joueurs des Patriotes de l’UQTR participeront à ce match.

Il s’agit des attaquants Zachary Lavigne, Julien Tessier, Jordan Martel et Mathieu Boucher, n plus des défenseurs Justin Bergeron et Loïck Léveillé, ainsi que du gardien Tristan Côté-Cazenave.

Le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et son personnel d’entraîneurs, composé de Kelly Buchberger, Martin Laperrière et Marco Marciano, ont dirigé les pratiques et les évaluations sur glace lors du camp. La partie contre les joueurs étoiles du circuit universitaire USports est prévue à la conclusion du camp. Des ateliers et des séminaires, portant entre autres sur la nutrition, la psychologie sportive, la science du sport et du conditionnement physique, étaient également à l’horaire pour les recrues des Canadiens. À noter que les entraînements et les matchs présentés à Brossard ne sont pas ouverts au public. (JC)

Des 27 joueurs participant au camp des recrues, on retrouve 16 attaquants, huit défenseurs et trois gardiens de but. Treize joueurs participant au camp sont des choix au repêchage des Canadiens, incluant six joueurs sélectionnés dans la cuvée du dernier repêchage de la LNH. Du lot, on retrouve aussi 11 joueurs invités. La liste de joueurs comprend:

Attaquants

Défenseurs

Gardiens

Tag Bertuzzi *

Tory Dello

Alexis Gravel *

Isiah Campbell *

Gianni Fairbrother

Joe Vrbetic

Thomas Caron *

Kaiden Guhle

Ivan Zhigalov *

Mika Cyr *

Mattias Norlinder

Cédric Desruisseaux

Charles-Antoine Pilote *

Justin Ducharme

Daniil Sobolev

Rafaël Harvey-Pinard

William Trudeau

Avery Hayes *

Arber Xhekaj *

Cameron Hillis

Riley Kidney

Jan Mysak

Charles-Antoine Roy *

Joshua Roy

Xavier Simoneau

Brenden Sirizzotti *

Jesse Ylönen

* Invitation / Tryout

