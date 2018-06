Sept dimanches de découvertes

Crédit photo : Archives - Audrey Leblanc

SAINT-NARCISSE. Le Marché champêtre de Saint-Narcisse est de retour, tous les deux dimanches du 8 juillet au 30 septembre. Les gens sont attendus sur le terrain à côté de l’église de 10h à 15h.

Il y a aura plusieurs nouveaux producteurs et artisans cette année. Près d’une trentaine d’exposants se partageront les sept dimanches de la saison. L’animation sera diversifiée et adaptée aux thématiques que voici : journée de la famille (22 juillet), hommage à nos aînés (5 août), épluchette de blé d’Inde (19 août), journée country (2 septembre), contes et légendes (16 septembre) et marché aux puces (30 septembre).

De plus, les visiteurs pourront participer aux tirages et courir la chance de remporter deux paniers de produits locaux lors du dernier dimanche de la saison, le tout d’une valeur totale de près de 500 $.

Une fois de plus cette année, la Société d’histoire de Saint-Narcisse ouvrira les portes de la Maison Dupont et de l’église entre 13h et 15h les jours de Marché pour une visite guidée gratuite.

Pour s’inscrire au marché aux puces du 30 septembre, envoyez un courriel à marchestnarcisse2016@gmail.com à partir du 2 septembre. Pour la liste des exposants et tous les détails des évènements spéciaux du Marché, suivez la page Facebook «Marché champêtre de Saint-Narcisse».

À noter que le Marché champêtre se tiendra beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, les kiosques seront installés à la salle municipale.