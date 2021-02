Sensibiliser les jeunes à la santé affective et sexuelle

C’est cette semaine que se déroule la Semaine de la santé affective et sexuelle. Pour l’occasion, plusieurs activités sont organisées par Tandem Mauricie dans le but de sensibiliser les citoyens sur le sujet.

Contexte de pandémie oblige, les activités habituelles comme l’Escouade Câlins n’auront pas lieu. En revanche, l’équipe de Tandem Mauricie met l’épaule à la roue dans le but de rejoindre la population.

«Cette année, le thème de notre semaine est : Prendre ton pied en main. Nous irons remettre des pochettes contenant des affiches de sensibilisation, des condoms, du lubrifiant ainsi qu’un chocolat chez certains organismes de la région. Nous nous déplacerons également dans les établissements scolaires collégiaux afin de remettre notre matériel aux travailleurs de milieu», explique l’intervenante de proximité chez Tandem Mauricie, Caroline Gravel.

L’organisme fera aussi des capsules radiophoniques au Collège Laflèche dans le but de rejoindre les étudiants et tiendra un atelier virtuel sur le sujet des relations saintes pour tous les jeunes qui fréquentent les maisons des jeunes de la Mauricie.

«Nous sommes tous au fait qu’il faut prendre soin de sa santé mentale, particulièrement en raison du confinement. Mais on parle peu de sa santé affective et sexuelle. Les gens sont isolés et la façon d’entrer en relation est totalement différente de ce qu’on a connu il y a quelques années. Pour les adolescents, entre autres, c’est le moment de développer son identité à travers les relations amicales et amoureuses. Tout cela doit se vivre d’une façon différente en ce moment », souligne Kate Larkin, coordonnatrice chez Tandem Mauricie.

En plus des activités de sensibilisation qui auront lieu dans les prochains jours, la Semaine de la santé affective et sexuelle se veut une tribune pour l’organisme afin de rappeler ses services.

Pandémie ou non, il est toujours possible de se rendre chez Tandem Mauricie afin d’obtenir des condoms ou encore du matériel de consommation sécuritaire, et ce, gratuitement. De plus, les cliniques de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ont repris en janvier dernier.

«La gestion du risque et de nos comportements doit toujours s’appliquer lors de rapports sexuels. On se doit d’être à l’écoute de soi. Arrimer notre tête, notre coeur et notre corps permet de mieux gérer sa prise de risque et d’être en mesure de se faire respecter, entre autres à ce qui a trait au choix du port du condom. Tout cela permet d’être plus épanoui dans nos relations et dans notre vie sexuelle », conclut Mme Gravel.