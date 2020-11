Sensibiliser les jeunes à la biodiversité…en pleine nature!

Au cours du mois d’octobre, des classes de 2e, 5e et 6e année du primaire du secteur Cap-de-la-Madeleine et une classe de formation préparatoire au travail de l’Académie les Estacades ont participé à des classes nature dans le cadre d’un projet Parcours Éco-Leadership chapeauté par la Fondation Trois-Rivières durable.

L’objectif du projet est d’en apprendre davantage aux élèves du secteur sur les arbres qui composent l’Aire écologique Châteaudun. Les jeunes connaissent bien le lieu, notamment les élèves de l’école Sainte-Bernadette qui utilisent le boisé pour des cours d’activités physiques ou des classes nature. L’idée était donc qu’ils en apprennent plus sur sa composition pour les sensibiliser à sa conservation.

«Il y avait un rallye forestier dans lequel les jeunes devaient répondre à des questions. Les réponses se trouvaient sur les arbres. De leur côté, les plus jeunes allaient récolter des feuilles, des aiguilles, des cônes (cocottes). Les jeunes étaient vraiment intéressés. Ils étaient capables de poser des questions, de reconnaître les feuillus et les conifères», raconte Anne Matte, écoporteuse de ce projet d’éducation à la biodiversité.

La deuxième phase du projet prévoit d’identifier, en classe, les éléments récoltés lors de la classe nature à l’aide d’un herbier simplifié.

«J’espère que ça aura un impact. Je me dis que s’ils reviennent à la maison avec leur herbier, ils pourront partager ces connaissances avec leur famille, des amis ou des proches. À court terme, l’objectif est d’éduquer les jeunes à la biodiversité, mais à long terme, je souhaite que ça développe chez eux une volonté de préserver des milieux naturels à long terme», ajoute Anne Matte.

«Plus jeune, j’allais en pleine forêt. Il n’y avait pas d’électricité. J’ai été sensibilisée très jeune à la nature et j’avais envie de partager ça avec la nouvelle génération. Une connaissance du boisé et de sa richesse biologique permet une appropriation plus importante et, à long terme, une meilleure préservation du milieu», poursuit-elle.

Anne Matte a toujours été intéressée par la nature, mais n’avait pas encore trouvé de projet qui la rejoignait. Elle a décidé de se limiter à travailler quatre journées par semaine à l’hôpital pour réserver une journée par semaine pour effectuer du bénévolat pour un organisme agissant en développement durable, notamment la Fondation Trois-Rivières durable qui parraine le projet.

Le projet Parcours Éco-Leadership est une initiative chapeautée par Chantiers jeunesse, en partenariat avec WWF-Canada. Celui-ci permet à une personne âgée entre 18 et 30 ans d’être épaulée lors de la réalisation d’un projet à caractère écoresponsable.

Trois volets sont disponibles, soit les projets de corvées de nettoyage, les projets de biodiversité urbaine et les projets d’éducation à la biodiversité.

C’est la première fois que la Fondation Trois-Rivières durable parraine un projet Parcours Éco-Leadership, mais sans doute pas la dernière, affirme Catherine Fortier, chargée de projet à la Fondation. Cette dernière est en attente d’un appel de représentantes de Chantiers Jeunesse pour discuter des possibilités de projets annuels en lien avec leur programme d’entrepreneuriat jeunesse.

«La Fondation a un réseau de bénévoles incluant des jeunes de 18-30 ans qui pourraient possiblement prendre en charge des projets dans le cadre de ce programme, en partenariat avec nous, comme des corvées de nettoyage, une activité de sensibilisation ou autres. Cela reste à voir, mais l’idée est lancée», précise Catherine Fortier.