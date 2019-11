Sensibiliser les enfants à leurs droits dès l’âge préscolaire

Le 20 novembre est la Journée nationale des enfants et ESPACE Mauricie rappelle l’importance de la protection du droit des enfants. Pour une 7e année, l’organisme s’associe avec l’école Montessori de Trois-Rivières pour souligner l’événement avec du chant, une marche et le dévoilement d’une œuvre collective.

Après que les enfants de l’école Montessori, âgés de 3 à 6 ans, aient entonné en chœur une chanson qui ont fait verser des larmes de joie à plus d’un, ceux-ci ont dévoilé leur œuvre collective inspirée du thème « Mes droits ». Cette œuvre avait pour objectif de souligner le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. À travers leurs créations, la soixantaine d’enfants se sont exprimés sur leurs droits à la maison, à l’école, avec leurs amis ou encore sur leurs droits en général.

Par la suite, près de 100 personnes, petits et grands, ont pris part à une marche symbolique sous le thème « Marchons pour le droit des enfants ». La marche d’une distance d’environ un kilomètre se veut un mouvement de sensibilisation pour les enfants de l’école, mais également pour la population, à l’importance de la protection des droits des enfants.

« Les droits des enfants, c’est une branche des droits de l’homme, et ces petits cocos-là devant nous, ce sont nos adultes de demain. Si déjà tout petit on sème en eux la notion de respect, de respect de soi et de respect des autres, ils vont grandir avec ça en eux et vont devenir de belles personnes », soulignait Julie Benoît, directrice de l’école Montessori de Trois-Rivières.

Un ruban pour le droit des enfants

Encore une fois cette année, ESPACE Mauricie a invité la population à porter le ruban bleu, couleur qui symbolise la paix et le calme, pour souligner la Journée nationale des enfants. En Mauricie, ce sont plus de 4500 rubans qui ont été distribués.

Ce ruban se veut un rappel que les enfants doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions de l’État, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques.

Également, Alexandra Duguay a créé un décor pour photos de profil Facebook sous l’appellation JNE ESPACE. Il s’agit d’une façon toute simple de contribuer à la cause et d’inviter son réseau à faire de même.

Pourquoi une Journée nationale des enfants?

Encore en 2019, les droits des enfants sont bafoués. Au Canada, il se produit un cas d’intimidation à toutes les sept minutes dans une cour d’école. Également, le tiers des filles subiront une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans; ce sera le cas pour un garçon sur six.

Depuis les débuts, ESPACE Mauricie a sensibilisé plus de 10 000 adultes (parents et personnel éducatif) ainsi que plus de 34 000 enfants de tous les milieux. En 1990, les animatrices du programme ESPACE ont reçu la formation afin de pouvoir présenter des ateliers aux enfants du préscolaire, c’est-à-dire âgés de 3 à 5 ans.