Sensibiliser les employeurs à la réalité des proches aidants

Crédit photo : Photo courtoisie

Saviez-vous qu’au Québec, une personne sur quatre est proche aidante et que 56% de ces proches aidants travaillent? Probablement pas, car ce contexte familial est méconnu de la population.

L’Appui Mauricie profitera de la Semaine nationale des proches aidants, qui se tiendra du 4 au 10 novembre, pour propulser sa campagne de sensibilisation dans la région. Il entend conscientiser à cette cause les employeurs et les collègues de travail de ces proches aidants,

«Nous invitons les employeurs à participer à notre campagne de sensibilisation en incitant leurs employés à faire un geste de reconnaissance envers un collègue proche aidant et en l’inscrivant à un concours. Ce dernier lui permettrait notamment de gagner un forfait pour deux personnes au Kinipi Spa ainsi que plusieurs autres prix», confie Florence Pauquay, directrice générale de l’Appui Mauricie.

«Par cette action, nous voulons valoriser et reconnaître les proches aidants à l’emploi. Nous désirons aussi insuffler un vent de solidarité et de reconnaissance entre les collègues et les proches aidants qui concilient travail, vie personnelle et accompagnement d’un parent, d’un conjoint ou d’un ami, notamment.»

Avantageux pour les entreprises

Pour les entreprises, les avantages collatéraux de leur participation à cette campagne sont indéniables. Concrètement, elles se positionnent comme un employeur démontrant un engagement et soucieux du bien-être de leurs employés. De plus, cette décision favorise aussi la rétention du personnel qualifié tout en créant et solidifiant une solidarité entre les collègues.

«Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, car on estime que 50 % des proches aidants ne mentionnent pas qu’ils le sont à leurs employeurs. Nombreux sont ceux qui taisent leur rôle dans leur milieu de travail pour des raisons variées», souligne Mme Pauquay.

Même s’ils sont indispensables à notre société, l’implication des proches aidants n’est pas souvent mise en valeur. C’est pourquoi nous invitons leurs collègues de travail à les « dénoncer » en visitant le site www.procheaidantmauricie.com.