Sensibiliser le monde du sport motorisé à la lutte contre le cancer de la prostate

Le pilote automobile Bertrand Godin devient l’un des porte-paroles officiels de la Fondation Procure. L’annonce s’est faite à Trois-Rivières dans le cadre de l’événement Ce soir, on char!

«Mon ami Jean Pagé m’a fait connaître la Fondation Procure et sa mission. Au fil des années, j’ai découvert l’équipe derrière l’organisme et je m’y implique depuis quelques années. Jean nous a quittés l’an passé. C’est un grand privilège de prendre la relève comme porte-parole aux côtés d’Isabelle Pagé et de Winson McQuade», confie Bertrand Godin en rappelant que 12 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate chaque jour au Québec.

La Fondation Procure est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale.

«J’ai moi-même vécu une crainte par rapport au cancer de la prostate, ajoute-t-il. Après des prises de sang, les médecins m’ont dit que mon taux de PSA était un peu haut. La première chose que j’ai faite a été d’appeler Jean Pagé. Il m’a rassuré et m’a dit d’appeler l’équipe de Procure pour tous les renseignements. Finalement, après des tests approfondis, je n’avais pas le cancer de la prostate, mais ça m’a fait une bonne frousse.»

Par le biais de La course du courage Bertrand Godin, le pilote s’engage à offrir une partir de ses gains à chaque course automobile à laquelle il participera à partir de 2021. Il versera aussi une partie des revenus de la vente des accessoires de sa collection mode.

Le pilote Alex Labbé met aussi l’épaule à la roue en effectuant une collecte de fonds lors des épreuves Nascar Xfinity auxquelles il participera.

Le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) collabore également à La course du courage Bertrand Godin. «Bertrand est un bon ambassadeur pour la Fondation Procure et est un fidèle du Grand Prix de Trois-Rivières. On veut agir comme courroie de transmission entre la cause et les gens qui gravitent autour de nous, que ce soit notre public majoritairement masculin, les équipes de course, les mécanos, etc. pour les sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate», précise Dominic Fugère, directeur général du GP3R.