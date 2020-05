Stratégie Carrière a annoncé qu’elle va déployer, dans la prochaine année, de multiples activités et outils visant à sensibiliser la population régionale à la réalité des personnes immigrantes au Québec. Cette initiative est réalisée à la suite d’un portrait que Stratégie Carrière a dressé en 2018-2019 à Trois-Rivières, Shawinigan et dans la MRC de Maskinongé.

Ce portrait a fait ressortir différents défis dont, entre autres, le manque d’occasion de rencontres favorisant les rapprochements interculturels et la méconnaissance de la population locale face aux personnes immigrantes de notre région et à leur parcours de vie (réfugiés, demandeurs d’asile, travailleurs qualifiés).

«Afin d’impacter positivement sur les différents enjeux identifiés et de contrer les préjugés et le racisme, nos actions comportent la réalisation d’activités et d’outils tout au long de l’année permettant d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population québécoise à la diversité culturelle», explique Prisylla Bergeron, responsable du projet chez Stratégie Carrière.

«Nous croyons fermement qu’une meilleure connaissance du parcours des personnes réfugiées et immigrantes permet de sensibiliser la population à leur réalité, et ainsi de favoriser une plus grande ouverture à la diversité culturelle. Il s’agit là d’un point de départ incontournable pour permettre l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail de façon harmonieuse.»

Projet plus que jamais essentiel

Parmi les activités prévues, notons des conférences sur l’histoire des noirs, des ateliers sur les types d’immigration et réfugiés, des expositions sur les communautés culturelles, des activités de sensibilisation pour les gestionnaires d’immeubles locatifs et des rencontres d’échanges interculturels avec les aînés.

De plus, certains outils seront créés et diffusés, tels que des capsules d’information, des témoignages et un aide-mémoire pour les entreprises de la Mauricie. «Nous sommes conscients que le contexte actuel lié à la pandémie du COVID-19 amène une contrainte énorme dans le déploiement de nos activités confie Annie Jean, directrice générale chez Stratégie Carrière.»

«Mais ce contexte entraîne un défi encore plus grand pour les personnes immigrantes qui se retrouvent isolées à cause du confinement décrété par la Santé publique. Quand on est une personne immigrante, l’isolement est déjà au cœur de notre vie quotidienne. Imaginez ce que cela peut signifier pour eux présentement, surtout quand tu ne connais pas encore suffisamment la langue pour bien comprendre ce qui se passe. Notre projet est donc plus que jamais essentiel, maintenant.»

Dans les prochaines semaines et mois, l’équipe de Stratégie Carrière sera à pied d’œuvre pour voir à l’organisation des activités prévues au calendrier. L’organisme sera alors en lien avec les différents partenaires de la région, dont la Ville de Trois-Rivières et le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, et ce, dans le but de créer des ponts entre les communautés culturelles et la population.

Cette initiative est rendue possible grâce à une contribution financière de 74 970$ provenant du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration qui s’inscrit dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Ce programme est destiné, entre autres, à appuyer les organismes à but non lucratif dans l’édification de collectivités encore plus accueillantes et inclusives et ainsi, à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes. (JC)