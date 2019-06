Sensations fortes au parc aquatique H20

TROIS-RIVIÈRES. Le parc aquatique du Camping H2O innove d’année en année et l’été 2019 ne fera pas exception à la règle. Deux nouveaux bijoux en provenance de l’Ouest canadien ont été installés pour les amateurs de sensations fortes.

Les deux nouvelles glissoires ne seront cependant pas autorisées à tous baigneurs, puisqu’une grandeur minimale devra être respectée.

«Les deux nouvelles glissoires ont été achetées par le propriétaire dans un parc aquatique qui fermait en Colombie-Britannique. Nous les avons adaptées et remises au goût du jour pour qu’elles soient prêtes rapidement, explique Sophie Bellemare, gérante à H20. Dans les airs, on perd un peu le sens de l’orientation et le bassin est assez profond, alors voilà pourquoi il faut être capable de bien nager. Ça va être pour les amateurs de sensations fortes et pour les bons nageurs aussi, car en bas, les gens sont projetés dans les airs avant de retomber dans le bassin.»

«Probablement que les gens vont se mettre au défi de l’essayer. On les a nommées l’Express, alors ça descend! Ce sont des glissades en chute libre et la vitesse est bonne. Nous avons fait les tests à la fin de l’été dernier et ça donne un bon feeling. Les deux glissades sont différentes également. Nos attractions étaient pas mal plus familiales, dans le sens où tout le monde peut les essayer. Là, on va chercher les aspects d’adrénaline et de sensations fortes recherchés par la clientèle d’adolescents et de jeunes adultes. On cherche vraiment à avoir des attractions pour plaire à tout le monde.»

L’an prochain, le Camping H2O implantera deux autres nouvelles glissoires qu’il s’est également procurées en Colombie-Britannique, en plus des quatre nouvelles installations totalisant sept nouvelles glissoires annoncées l’an dernier.

Une de ces installations, haute de 45 pieds, comptera à elle seule quatre glissoires simultanées d’une distance de 300 pieds. S’ajoutent à cela une glissoire «super bowl» et deux autres glissoires jumelles hautes de 45 pieds.

Le parc aquatique H2O fera aussi construire un nouveau bâtiment d’accueil pour le camping, en plus d’y aménager 75 nouveaux terrains pour les usagers. Le projet estimé à 1,6M$ a reçu, l’an dernier, une aide financière de plus de 537 000$ de la part du gouvernement du Québec.

Le projet inclut aussi l’ajout du service internet Wi-Fi pour l’ensemble du camping. L’aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique – Volet 3 – Appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure, du ministère du Tourisme.