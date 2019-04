Seniors… à vos raquettes!

Tennis 3R a mis sur pied la Coupe Senior Tennis 3R, soit un tournoi de tennis destiné aux joueurs de 30 ans et plus où pas moins de 50 athlètes sont attendus. Il aura lieu en ses murs ce week-end, soit les 26, 27 et 28 avril.

Les 50 joueurs seront répartis dans les catégories A, B ou C. Il s’agit d’un tournoi par équipe (catégorie homme – catégorie femme – catégorie mixte) et la formule utilisée sera des affrontements 2 de 3, sans avantage, avec une troisième manche bris d’égalité de 10 points.

«C’est l’équipe de Tennis 3R qui a eu cette idée de lancer son propre tournoi senior par le biais de Monique Lemire et Yves Duval qui font des tournois de catégorie senior partout au Québec. On a donc mis sur pied la Coupe Senior Tennis 3R qui est réservée au tennis en double pour les 30 ans et plus. La majorité de nos membres sont contents d’avoir accès à cette activité», explique Charles Loranger, directeur technique et entraîneur à Tennis 3R.

«C’est un tournoi pour les gens de la Mauricie principalement, mais il s’est greffé des gens de Lévis, Victoriaville, Drummondville et même de Montréal. Ça va être fait sous forme de round robin dans la majorité de nos tableaux avec environ cinq équipes par catégorie, sinon ce sera des tableaux standards avec la formule où une première défaite donne accès à un match consolation.»

Les joueurs occasionnels sont également invités à se joindre à l’évènement.

«Tout le monde est invité! C’est vraiment un tournoi qui se veut davantage récréatif que compétitif, où les gens viennent se rencontrer. Ça reste un tournoi, mais c’est vraiment une activité qu’on offre aux gens pour s’amuser plutôt que de mettre l’emphase sur les gagnants.»

Les joueurs à surveiller dans le niveau «A» sont les sœurs Monique Lemire et Francine Lemire, ainsi qu’Yves Duval, Danielle Mailhot, Pierre Nobert et Gilles Lajoie.

Des prix de présence et divers cadeaux seront remis lors de la dernière journée de tennis. Tennis 3R est actuellement à l’organisation d’un tournoi de niveau «Junior» qui aura lieu du 6 au 8 juin prochain.