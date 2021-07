Semaine québécoise des marchés publics en Mauricie : une 13e édition sous le thème de la créativité

Du 5 au 15 août se tiendra la Semaine québécoise des marchés publics dans les plus de 140 marchés publics de la province. L’événement est une initiative de l’Association des marchés publics du Québec, qui invite les consommateurs à découvrir et redécouvrir les marchés publics de leur région et sur la route de leurs vacances.

Les marchés publics de la Mauricie participants sont :

Marché public de Trois-Rivières

Marché public Shawinigan

Marché champêtre de Saint-Narcisse

Marché public Yamachiche

Marché public de Kapibouska, Saint-Tite

Cette 13e édition porte la thématique La créativité dans votre assiette. « Les consommateurs aiment connaitre la provenance de leurs aliments. Les producteurs, eux, souhaitent connaitre les goûts et intérêts de leur clientèle, en plus de vouloir leur transmettre les meilleurs trucs pour utiliser leurs produits. Les marchés publics sont les lieux tout indiqués pour qu’ils se rencontrent », a déclaré le directeur général de l’Association des marchés publics du Québec, Jean-Nick Trudel.