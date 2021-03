Semaine de relâche : les policiers plus présents

Une surveillance policière accrue est en cours à Trois-Rivières en marge de l’opération provinciale «Semaine de relâche».

Suite aux résultats des opérations antérieures, ainsi que la crainte d’une recrudescence des éclosions de la Covid-19 attribuables à un éventuel relâchement des mesures sanitaires, les autorités de la Santé publique et du ministère de la Sécurité publique ont déployé l’opération policière spéciale « Semaine de relâche ».

Toutes les organisations policières de la province seront une fois de plus mises à contribution dans cette planification stratégique.

Localement, la Direction de la police de Trois-Rivières tient, jusqu’au 7 mars, une série d’activités de sensibilisation au respect des mesures actuellement en vigueur en zone rouge : contrôles routiers intensifs visant le respect du couvre-feu entre 20h et 5h, points de contrôle dans les sentiers de motoneige, visites sur les sites d’activités extérieures (patinoires, sites de glisse, parcs publics) et visites des cinémas et musées (capacité d’accueil, port du couvre-visage).