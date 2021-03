Semaine de relâche: 32 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu

Les policiers de Trois-Rivières ont été occupés durant la semaine de relâche avec la tenue d’une vaste opération provinciale visant à assurer le respect des mesures sanitaires.

En ce sens, sept constats d’infraction ont été émis pour le non-respect du couvre-feu lors des 10 contrôles routiers organisés, ce qui a permis de vérifier 376 véhicules. Par ailleurs, les interpellations quotidiennes pour le respect du couvre-feu ont donné lieu à l’émission de 25 constats d’infraction additionnels pour la même période.

Entre le 27 février et le 7 mars, les policiers ont aussi effectué 167 visites dans des lieux publics. Les policiers ont donné six avertissements en lien avec le non-respect de la distanciation physique et le non-port du masque.

Cinq contrôles ont aussi été effectués sur les sentiers de motoneige par les agents de la patrouille spécialisée. Au total, 526 motoneiges ont été vérifiées. Ces contrôles ont entraîné l’émission de huit constats d’infraction.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que bien que la région soit dorénavant passée en zone orange, les rassemblements intérieurs demeurent interdits et le couvre-feu demeure en vigueur entre 21h30 et 5h00.

De ce fait, les policiers vont continuer d’exercer les surveillances routières dans cette plage horaire et se déplaceront pour effectuer des vérifications de domicile, lors d’appels signalant des rassemblements.