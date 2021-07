Sécurité nautique: kiosque d’information à la Marina

Avec le début de la période des vacances estivales, la Direction de la police de Trois-Rivières désire informer et sensibiliser les plaisanciers sur les consignes de sécurité entourant la conduite d’une embarcation nautique. Les patrouilleurs tiendront un kiosque d’information sur les terrains de la Marina de Trois-Rivières ce samedi 3 juillet de 10h à 14h.

Ce sera l’occasion de discuter des différents enjeux de sécurité sur les cours d’eau, notamment la vigilance concernant la baisse du niveau de l’eau observé dans la rivière St-Maurice, les équipements de sécurité obligatoires selon le type d’embarcation, compétence et âge minimal pour la conduite d’une embarcation motorisée, la cohabitation harmonieuse des plaisanciers, les comportements et manoeuvres dangereuses à éviter, ainsi que la navigation et la consommation d’alcool.

Depuis le 25 mai dernier, les patrouilleurs ont procédé à l’interpellation et à la vérification de 137 embarcations.

La DPTR rappelle que la patrouille nautique a accentué ses présences sur la rivière St-Maurice depuis l’an dernier afin de sécuriser l’ensemble des utilisateurs et sanctionner les comportements prohibés.