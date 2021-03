SÉCURITÉ EN HIVER: DÉNEIGER EN HAUTEUR ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

Comme vous le savez sans doute déjà, la saison hivernale Québécoise et/ou Canadienne, nous confronte à son lot de défi, incluant la rude température. Mais nous avons parfois tendance à oublier les travailleurs qui doivent faire face à des conditions de travail déjà dangereuses (quelle que soit la saison)

Les équipements d’accès en hauteur

Pour les entreprises travaillant en hauteur, il en va de protéger ses employés d’une toute autre manière, mais non moins efficaces. En effet, pour une entreprise qui souhaite rendre disponible l’accès à sa toiture ou à une autre plateforme surélevée, il en convient de se munir d’équipement de sécurité extrêmement performant, en cas de chutes potentielles.

Des entreprises locales spécialisées dans la sécurité des travaux en hauteur

Pour ce faire, seulement une poignée d’entreprise, tel que INTO, mettent à disposition des travailleurs, et des équipements adaptés à la situation. Dans cet exemple, l’entreprise fabrique, conçoit et installe des systèmes d’ancrage de sécurité pour la protection antichute répondant aux objectifs des demandeurs. Il s’agit des solutions sur mesure pour des équipements d’accès et de sécurité destinés aux travaux en hauteur et assurant l’efficacité et la protection des travailleurs sur les bâtiments.

La neige compte

Une technologie qui peut être d’autant plus efficaces lors des périodes de neiges intense et d’accumulation de glace sur le sol. À la demande ou selon un programme d’entretien préventif,

leur équipe peut procéder efficacement à l’inspection de vos équipements, toujours dans les meilleurs délais et avec le minimum d’inconvénients pour le roulement de votre entreprise.

Répondre aux besoins des travailleurs en hauteur et aux divers problèmes d’accès

Il existe également un programme permettant de valider la conformité de vos systèmes et d’effectuer les essais nécessaires afin d’ajuster vos équipements en vue d’atteindre les normes

en vigueur au moment de l’inspection. Il est fortement recommandé d’effectuer ces interventions à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. Cette démarche permet de passer en revue la documentation des équipements d’accès et de sécurité, y compris le carnet de bord

et les dessins techniques du système afin d’en assurer la conformité.

En résumé, il est important de faire intervenir des experts œuvrant à la conception, l’installation et la distribution d’équipements d’accès permanents et offrant un service d’entretien complet. C’est la seule garantie d’une fonctionnalité, une sécurité et une conformité optimale des équipements !