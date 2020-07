Sécurité économique des femmes: le gouvernement du Canada annonce un investissement 25 000$ en Mauricie

Pablo Rodriguez, Lieutenant du Québec et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, a confirmé un investissement de 249 066$ dans un projet qui accroît la sécurité et la prospérité économiques des femmes dans la région de la Mauricie.

Rodriguez en a fait l’annonce au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural. La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie pourra utiliser ce financement afin de soutenir une initiative qui réduit les obstacles systémiques à l’emploi, tels que ceux liés au transport, à l’accès aux services de garde d’enfants ou aux mesures pour l’équilibre famille-travail-études.

«Nous savons qu’il y a plusieurs obstacles à l’accès à l’emploi des femmes et c’est pourquoi nous sommes reconnaissantes au gouvernement fédéral pour son soutien financier. Ce projet nous permet de mettre en place des mesures concrètes, comme des conditions d’emploi plus inclusives et égalitaires, pour faire une meilleure place aux femmes sur le marché du travail dans la région de la Mauricie», a confié Joanne Blais, directrice de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.

«Nous travaillons là-dessus depuis l’automne 2018 et on s’était fixé un plan de trois ans. À la fin du projet, en 2021, nous regarderons s’il y a matière à poursuivre. Si on est capable d’aller chercher d’autres financements, on va poursuivre. Il y a une piste de solution intitulée Reconnaissance et valorisation des métiers à prédominance féminine. On l’a vu avec la COVID-19 que plusieurs femmes au front ont des métiers mal reconnus et où les conditions ne sont pas toujours bonnes. Nous regarderons aussi si on peut ajouter d’autres pistes de solution ou encore celles qui ont encore du chemin à faire.»

Les partenaires du projet issus de secteurs clés de l’emploi reçoivent de l’aide pour adapter leurs pratiques. L’initiative applique également une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) aux plateformes de revendication d’au moins une coalition régionale afin qu’elle puisse mieux défendre les droits des femmes en situation de vulnérabilité, y compris les nouvelles arrivantes et les femmes autochtones. Afin de promouvoir ces changements, un plan d’action intersectoriel régional est en élaboration et sera mis en œuvre.

«Ce projet est si important puisqu’il crée de meilleures conditions pour que les femmes puissent s’épanouir dans leur carrière et dans leur vie. En finançant des organismes comme la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, qui œuvrent pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de progresser, nous veillons à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir, peu importe leur genre. Notre gouvernement sait que lorsque nous investissons dans les femmes, nous accélérons la croissance économique pour tout le monde», a commenté Maryam Monsef.

«Le financement de ce projet fait une réelle différence dans la vie des gens de toute la province, a pour sa part ajouté M. Rodriguez. En aidant les femmes en situation de vulnérabilité à s’assurer une place sur le marché du travail et en aidant les secteurs clés à adapter leurs pratiques pour faire tomber les barrières systémiques, nous faisons progresser l’égalité des genres, ce qui profite à tous.»

Le projet de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est l’un des 45 projets approuvés dans le cadre du «Programme de promotion de la femme» dans deux appels de propositions intitulés «Promouvoir la sécurité économique des femmes» et «Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones».

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Nom du projet : L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité!

Financement : 249 066 $

Ce projet de 36 mois vise à améliorer l’accès à l’emploi pour les femmes, y compris les nouvelles arrivantes et les femmes autochtones, en Mauricie. Grâce aux activités du projet, divers obstacles systémiques qui se dressent sur le chemin de l’emploi pour les femmes en situation de vulnérabilité seront atténués.

Le projet favorise l’élaboration d’une consultation sur la question de l’accès à l’emploi des femmes pour mieux informer les parties prenantes, notamment les élus municipaux et les promoteurs de projets, qui contribueront à la mise en œuvre des priorités de développement de la région de la Mauricie adoptées en 2017.

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie travaille avec des partenaires dans des secteurs clés de l’employabilité, afin de les aider à adapter leurs pratiques et à appliquer une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) aux plateformes de revendication d’au moins une coalition régionale afin qu’elle puisse mieux défendre les droits des femmes en situation de vulnérabilité.

Afin de promouvoir ces changements, un plan d’action intersectoriel régional visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi est en élaboration et sera mis en œuvre.

Reconnue comme un mouvement féministe régional multisectoriel dans la région de la Mauricie, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie œuvre à l’amélioration des conditions de vie des femmes depuis 1982. L’organisme est composé de divers groupes, comités et membres individuels d’horizons différents tels que la santé et les services sociaux, le développement local et régional, et les initiatives collectives de revendication.