Secteurs dangereux sur les autoroutes 40 et 55: la Ville interpelle le MTQ

Les élus trifluviens demandent officiellement au Ministère des Transports du Québec (MTQ) de proposer des options pour diminuer les risques d’accidents sur la portion trifluvienne de l’autoroute 40.

Cette demande concerne le tronçon de part et d’autre du pont Radisson où l’on dénombre plusieurs accidents chaque année, ainsi que la portion de l’autoroute 55 au nord du pont Laviolette, à la hauteur des échangeurs.

« Dans le cas du pont Radisson, on y retrouve possiblement le débit journalier annuel le plus élevé en Mauricie. Il y a beaucoup d’accidents avec dommages matériels. On vient aussi travailler sur différentes clientèles, souligne le maire Jean Lamarche. Par exemple, certains utilisent cette route pour franchir la rivière Saint-Maurice, d’autres sont de nouvelles personnes qui y passent pour aller à l’université ou au cégep, tandis que d’autres conducteurs sont en transit entre Québec et Montréal, de sorte qu’ils roulent à des vitesses variant entre 100 et 120 km/h. C’est tout un amalgame de clientèles. Ça fait en sorte qu’il faut s’occuper de ce secteur. »

En plénière, les élus ont mentionné la réduction de la limite de vitesse, comme cela se voit sur certaines autoroutes de Gatineau ou de Montréal, la mise en place de radars photo, l’utilisation de patrouilles de retenue, l’installation de jerseys comme de potentielles solutions, mais le conseil municipal préfère laisser le MTQ analyser la situation et proposer ses solutions à la Ville.

« Le pont Radisson est un point névralgique, rappelle Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel et président du Comité sur la mobilité durable et la sécurité routière. Il y a quatre sorties en environ 600 mètres. Quand quelqu’un qui arrive à 60 km/h et côtoie des gens qui roulent à 100 km/h et plus, ça engendre un chassé-croisé entre les voies qui peut être dangereux. Il y a des accrochages régulièrement. Cela entraîne des ralentissements et des conséquences. Il faut trouver des solutions pour favoriser une meilleure cohabitation des automobilistes sur ce tronçon. »

« Il y a également un enjeu de nuisance sonore pour les deux secteurs. Le fait de modifier le libellé de la résolution permet de ne pas seulement nommer le moyen, mais aussi l’enjeu », note le maire.