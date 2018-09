Sébastien Proulx de passage en Mauricie

CAMPAGNE. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, était de passage dans le comté de Champlain ce matin, et à Trois-Rivières cet après-midi.

Il en a profité pour s’arrêter à l’organisme COMSEP.

«J’étais très heureux de passer du temps avec mes collègues. Avec Pierre-Michel (Auger), on a visité Ebyôn, un organisme en alphabétisation et la Tablée du Chef. Ensuite avec Jean-Denis (Girard), on est allé à la Maison Grandi-Ose et chez COMSEP», a-t-il résumé.

«Ce sont des organismes très importants et je l’ai déjà dit, je soutien l’alphabétisation. Pour moi c’est la base dans une société. Quand les adultes et les jeunes savent écrire, ils ont de multitude de possibilités et c’est la liberté. J’ai rencontré des gens en forme et de bonnes humeurs, qui commencent à s’intéresser à la campagne. Ils veulent s’intéresser aux enjeux locaux.»

Questionné à savoir que COMSEP faisait partie des organismes communautaires qui avaient été touchés par les coupures en période d’austérité, il a rétorqué : «Il a y eut des efforts faits par l’ensemble de la société et les gens ont participé à ces efforts pour atteindre l’équilibre budgétaire. COMSEP a bénéficié de ce que j’ai appelé le «réinvestissement important et historique» en matière l’alphabétisation. COMSEP est soutenu de manière plus importante maintenant avec ce programme», a-t-il commenté

«Nous avons fait, avec le gouvernement, d’une priorité l’alphabétisation. Vous avez un bel exemple de qu’est l’équilibre budgétaire. Si on a des surplus aujourd’hui, c’est parce qu’on peut faire des choix différents. Et tous ces organismes d’alphabétisation disent la même chose, soit ”vous vous été impliqués, vous avez été présents, vous avez une belle vision et vous nous soutenez”.»

Et que pense-t-il des sondages qui placent la CAQ en avance dans les comtés de ses deux collègues?

«Je vous le disais d’entrée de jeu, j’ai senti des gens confiant et reconnaissant du travail des collègues et de notre gouvernement. Des gens qui trouvent que les affaires vont bien en Mauricie. Jean-Denis (Girard) parlait de tourisme également avec plus de trois millions de visiteurs», lance-t-il.

«Le pari qu’on fait, c’est que les gens vont vouloir s’intéresser à la campagne locale et aux enjeux locaux. Les gens vont vouloir rencontrer les candidats et notre équipe est implantée dans le milieu. Elle est présente! Ce n’est pas le cas, de ce que j’ai vu, pour madame Lebel et monsieur Boulet, par exemple.»