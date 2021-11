Séance du conseil de ville: plus de places disponibles pour le public

Fraîchement assermenté, le nouveau conseil de ville participera à sa première séance municipale ce mardi 23 novembre. Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, l’hôtel de ville pourra accueillir davantage de public.

Ainsi, 33 places seront accessibles à l’intérieur de la salle publique, dont trois réservées aux représentants des médias. Le port du masque de procédure sera exigé en tout temps, sauf pour s’adresser au conseil durant la période de questions.

Ces dispositions seront appliquées à la séance du 23 novembre et les suivantes, à moins d’avis contraire. Il demeure possible de visionner la séance du conseil en webdiffusion et de participer à la période de questions à distance.

Les portes de l’hôtel de ville ouvriront à 18h15, soit 45 minutes avant l’heure de la séance. Les citoyens désirant assister en personne à la séance devront suivre les consignes habituelles : se désinfecter les mains à l’arrivée, porter le masque de procédure en tout temps et garder un mètre de distance. Des consignes détaillées seront adressées à l’arrivée.

Précisons que la présentation du passeport vaccinal n’est pas obligatoire, l’accès à l’hôtel de ville comptant parmi les services essentiels.

Période de questions

La population trifluvienne peut participer à la période de questions en remplissant le formulaire disponible au v3r.net au plus tard à 16h la journée même de la séance. Il sera offert aux personnes sur place de s’adresser au conseil en se présentant au micro à tour de rôle, et de retirer exceptionnellement leur masque pour poser leurs questions.