Séance d’information sur l’agrile du frêne

La Ville de Trois-Rivières convie les citoyens à une séance d’information sur les actions nécessaires à poser pour contrer les effets destructeurs de l’agrile du frêne. La séance aura lieu le mercredi 19 juin, à 19 h, au pavillon communautaire situé au 350, côte Richelieu.

D’une durée de 45 minutes, la présentation sera suivie d’une période de questions en plus d’être diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville. Les citoyens auront le loisir de poser des questions en ligne au sujet de l’agrile.

Une spécialiste en environnement sera sur place pour partager ses connaissances afin d’expliquer la façon adéquate de contrôler et retarder les impacts de l’agrile et protéger les frênes. Rappelons que l’an dernier, la Ville a été dans l’obligation d’abattre 59 frênes publics à cause de cet insecte.

Lors de la séance, le citoyen en apprendra davantage sur :