Se sortir du tourbillon de l’endettement

Vos dettes s’accumulent, vous avez de la difficulté à payer vos mensualités et vous ne savez plus vers qui vous tourner? Il n’y a aucune honte à demander de l’aide. En effet, plusieurs solutions existent. Première étape: prendre rendez-vous avec un syndic autorisé en insolvabilité.

Établie à Trois-Rivières en 2019, l’équipe de Dettes.ca / Groupe Leblanc Syndic saura vous renseigner sur les différentes solutions pour vos dettes, selon votre situation financière personnelle ou commerciale.

En 2019, selon les données rapportées par le Bureau du surintendant des faillites du Canada, 548 personnes ont fait faillite et 393 ont déposé une proposition de consommateur dans la grande région trifluvienne. L’endettement n’est pas une fatalité. En obtenant les bons conseils, vous serez en mesure de vous en sortir et de retrouver votre paix d’esprit.

Solutions à l’endettement

Le budget est un outil essentiel dans le contrôle de vos revenus et de vos dépenses. Il permet de vous fixer des objectifs concrets afin de faire face aux imprévus et de réaliser vos rêves. Mais encore faut-il le respecter… Il est important de suivre votre budget de près et d’ajuster vos habitudes de consommation, au besoin, afin d’atteindre vos objectifs financiers.

La proposition de consommateur est une alternative à la faillite personnelle et est un bon moyen pour régler ses dettes. En fait, cette solution permet de diminuer jusqu’à 50 % le montant total de vos dettes et d’éliminer les intérêts. Elle vise également à arrêter les procédures des créanciers engagées contre vous. Pour vous renseigner sur la proposition de consommateur, il suffit de contacter Groupe Leblanc Syndic. Si vous avez une entreprise et que ses finances sont dans un état critique, la proposition concordataire peut régler les dettes encourues et vous permettre un nouvel élan opérationnel.

La faillite personnelle vous libère définitivement de vos dettes en vous permettant de retrouver la quiétude d’esprit d’autrefois. Cette solution permet aussi l’arrêt des procédures des créanciers (saisie de votre salaire ainsi que les procédures de recouvrement) et de faire qu’un seul paiement pour régler vos dettes. Si vous avez une entreprise et que ses finances sont dans un état critique, la faillite commerciale pourra résoudre tous vos ennuis.

La consolidation de dettes permet de rassembler toutes vos dettes en un seul et unique emprunt. Toutefois, vous devrez assumer des intérêts allant de 9 à 19 % et plus. Si votre crédit est acceptable, votre revenu est suffisant et votre ratio d’endettement est inférieur à 40 %, vous serez en mesure d’obtenir une entente de consolidation auprès de votre institution financière, excluant vos créanciers garantis (prêt automobile, hypothèque, etc.).

L’entente avec les créanciers vous permet d’échelonner vos paiements sur une plus longue durée si vous avez un bon historique de paiement. Bien sûr, il peut être utile d’envisager cette procédure au moment où vous commencez à avoir de la difficulté à vous acquitter de vos dettes. Pour ce faire, vous devez communiquer avec vos différents créanciers individuellement afin de convenir d’ententes particulières.

Le dépôt volontaire vous permet de payer vos dettes par la remise d’une partie de votre salaire (30 % de votre salaire brut, moins un montant de base). Le paiement mensuel sera distribué proportionnellement à tous vos créanciers.

Des questions?

Depuis 2004, les créateurs de santé financière de Dettes.ca / Groupe Leblanc Syndic ont aidé plusieurs milliers de personnes à se libérer de leurs soucis financiers. Vous résidez dans les régions de la Mauricie ou du Centre-du-Québec? Prenez dès maintenant rendez-vous en cliquant ici ou en téléphonant au 819 801-5324. Avec le Groupe Leblanc Syndic, votre consultation gratuite pourra avoir lieu où que vous soyez par téléphone ou en appel vidéo, ce qui vous permet de discuter de votre situation gratuitement, rapidement et en toute discrétion.