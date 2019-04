Se préoccuper de la santé de ses employés, un enjeu à considérer

Le Groupe entreprises en santé entamera sa Tournée des leaders engagés à Trois-Rivières le 1er mai à l’occasion de la Journée santé et mieux-être en entreprise.

Ce colloque, qui se tiendra au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi), vise à offrir des pistes de solutions aux employeurs soucieux de réduire les coûts d’opération en lien avec les lacunes importantes en santé et mieux-être de leurs employés.

«La tournée permettra aux employeurs d’agir pour faire face aux défis et aux enjeux de main-d’œuvre qui se présentent à eux. Cet événement permettra de découvrir des solutions simples et efficaces pour mettre en place des pratiques qui ont des impacts probants sur la santé de personnes et des organisations. Ce n’est pas un hasard si on commence la tournée ici. Il y a de beaux exemples en entreprises, ainsi que des défis importants en matière d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre», indique Roger Bertrand, président de Groupe entreprises en santé et porte-parole de la Tournée des leaders engagés.

«Un milieu de travail dans lequel les employés sont bien et en santé peut favoriser l’attraction des employés, sans compter que cela a des avantages certains sur le plan de la productivité», ajoute-t-il.

Au programme: présentation d’initiatives mises en place dans des entreprises de la région, conférence de Jacques Aubin, ex-obèse devenu athlète, et portrait de la situation québécoise en ce qui concerne les problèmes de santé et leurs causes. Diverses entreprises spécialisées dans la promotion, la pratique et la sensibilisation à de saines habitudes de vie tiendront également des kiosques sur place.

«On veut faire de cet événement un rendez-vous annuel qui deviendra un incontournable pour les entreprises. Les impacts des coûts de la santé déficiente des employés se répercutent dans les entreprises et, inévitablement, sur les coûts reliés aux avantages sociaux», souligne Pierre Piché, initiateur de projet au niveau local.

Questionné à ce sujet, M. Bertrand fait remarquer que la non-santé physique et psychologique des employés entraîne plusieurs coûts, dont beaucoup sont invisibles. On parle notamment de présentéisme, qui affecte entre autres la productivité du personnel.

«Les coûts invisibles sont souvent de deux à cinq fois les coûts visibles. La non-santé peut représenter entre 10 et 20% de la masse salariale. On paie le prix quand on ne s’en préoccupe pas. Heureusement, ça a beaucoup changé depuis 15 ans. Il y a quelques années, des patrons disaient que c’est la responsabilité des employés de se présenter au travail en meilleure santé possible. En contrepartie, des chefs syndicaux me disaient: «Ba-t-on permettre à l’employeur de venir voir ce qu’il y a dans nos frigos?» Je n’entends plus ça», explique Roger Bertrand.

«La santé des employés demeure un défi important. Une bonne santé physique et mentale peut entraîner des gains en termes de qualité de vie au travail, où on passe la moitié de notre vie éveillée. Il fait que ces milieux soient stimulants», poursuit le président de Groupe entreprises en santé.

Même que certains employeurs s’inquiètent également de la santé financière de leurs employés, allant jusqu’à les référer pour qu’ils obtiennent des conseils lorsqu’ils éprouvent des difficultés financières.

Les coûts pour participer à la Journée santé et mieux-être en entreprise, présentée par ASQ Consultants, sont de 100$ par participant pour les entreprises membres de Groupe entreprise en santé et de 125$ pour les participants externes. La période d’inscription se déroule jusqu’au 26 avril.

Les gestionnaires de petites et moyennes entreprises sont invités à s’inscrire au lien suivant: https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-colloque-annuel-sante-et-mieux-etre-en-milieu-de-travail-59120873123