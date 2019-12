Se permettre de rire de l’année 2019

La revue de l’année «Salut 2019!» des deux Colons d’Amérique s’arrêtera pour la première fois à Trois-Rivières le 21 décembre prochain.

La revue n’entend épargner personne. Le spectacle se veut un feu roulant de sketches, de chansons, de danse et de parodies. La distribution est composée de Pier-Anne Cloutier, Lilà Mourmant, Philippe Lemieux, Dominic St-Laurent et des Trifluviens Jessica Léveillée-Lemay et Tommy Joubert.

«C’est un gros party de fin d’année, lance Tommy Joubert. On rit d’un peu tout le monde. Personne n’est à l’abri.»

«On s’amuse aussi à créer des rencontres improbables entre des personnes qui n’auraient pas à se rencontrer normalement, comme Maxime Bernier et Greta Thunberg, ajoute Jessica Léveillée-Lemay. Ce spectacle est une belle façon de se rappeler des moments importants de l’année qu’on a oubliés.»

Salut 2019! ratisse large. On y égratigne le président Trump, on revient sur le vol de données de Desjardins, sur la loi sur la laïcité, sur la fatigue chez les professeurs et de nombreux autres sujets qui ont marqué l’actualité de la dernière année. En plus des sketches et des numéros musicaux, on y présente aussi une enfilade de blagues sur l’actualité.

Et comme le pays a connu une campagne électorale durant l’automne, la politique occupe une grande place dans le spectacle.

Un défi sur scène…et dans les coulisses!

Au total, 50 numéros ponctueront la soirée. Si c’est un feu roulant sur scène, ce l’est aussi dans les coulisses pour les comédiens.

«Je n’ai jamais autant couru lors d’un spectacle. Chaque seconde compte. Pour moi, ça représente 15 changements de costumes. C’est intense du début à la fin», raconte Tommy Joubert que l’on a aussi pu voir dans la comédie musicale Footloose, présentée à Montréal en 2017.

«C’est un marathon, poursuit Jessica Léveillée-Lemay. Ça n’arrête jamais, sur scène comme à l’arrière. Pour ma part, c’est ma deuxième année avec l’équipe du spectacle. L’an passé, j’avais 18 changements de costume. C’était quelque chose. On place notre linge dans l’ordre sur une pile. Disons qu’on n’a pas le choix de s’entraider entre chaque numéro.»

Sur scène, Jessica Léveillée-Lemay est amenée à imiter notamment Greta Thunberg, Marina Orsini et une caissière de Desjardins. «On essaie vraiment d’ôter le quatrième mur qu’il y a traditionnellement en théâtre ou dans d’autres spectacles pour créer une connexion particulière avec le public. C’est simple et on va droit au but. Ça amène une belle complicité avec le public», explique-t-elle.

Pour sa première année dans la distribution de Salut 2019!, Tommy Joubert a hérité des imitations de François Legault et de Donald Trump, de même que celle de Mathieu Bock-Côté, un numéro qu’il affectionne particulièrement dans le spectacle.

«Le texte est vraiment drôle! Je m’amuse avec ce personnage. Mais au début, je me disais: «Je ne suis pas imitateur. Comment vais-je faire?», confie-t-il. Finalement, ça s’est bien passé. Même si nos imitations ne sont pas parfaites, elles sont assez caricaturales pour qu’on reconnaisse les personnes imitées. On a identifié des détails qu’on grossit sur scène. Certaines imitations nous viennent plus facilement que d’autres aussi.»

Le spectacle Salut 2019! sera présenté à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières le 21 décembre à 20h. Les billets sont en vente à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson, au 819 380-9797 et au www.cultur3r.com.

Des carrières en ascension

Plusieurs personnes ont eu l’occasion déjà de voir Jessica Léveillée-Lemay sur les planches de la région, tandis qu’elle interprétait le rôle d’Amos Daragon dans le spectacle Le Phénix : l’aventure musicale dans l’univers d’Amos Daragon présenté à la Cité de l’Énergie l’été dernier.

Elle fait également sa marque en doublage. On peut l’entendre dans les versions françaises des films Five Feet Apart et Godzilla : King of the monsters, entre autres, ainsi que dans de nombreuses publicités.

En ce qui le concerne, Tommy Joubert, diplômé de l’École nationale de théâtre en 2015, a fait quelques apparitions à la télévision dont dans Les Simone et Like-moi, ainsi qu’au théâtre dans Footloose, mis en scène par Serge Postigo et dans lequel il interprétait le rôle de Willard.