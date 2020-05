Se donner les moyens!

Texte rédigé par Lauréanne Martineau-Crète de l’Association des cardiaques de la Mauricie.

Chaque dimanche, je vais à l’appartement de ma mère de 90 ans pour lui porter ses courses et quelques plats pour la semaine, afin qu’elle ne manque de rien. J’en profite aussi pour discuter aussi avec elle de tout et de rien. Bref, je suis aux petits soins pour elle.

Récemment, j’ai été hospitalisé d’urgence suite à un AVC. J’ai rencontré un cardiologue qui m’a référé à une belle ressource dans ma municipalité, l’Association des cardiaques de la Mauricie. Il m’a fortement encouragé à communiquer avec cet organisme, afin de voir l’ensemble des services qui pourraient m’intéresser et répondre à mes besoins.

Le jour même de ma sortie de l’hôpital, j’ai décidé de téléphoner au bureau de l’association. J’ai demandé quelques informations et renseignements pour éventuellement adhérer comme membre. L’agente de bureau a pris le temps et le soin de m’expliquer en détail les services offerts et elle était très réconfortante dans son approche. On m’a même proposé la possibilité d’avoir une évaluation globale de ma santé auprès de plusieurs professionnelles.

L’agente de bureau m’a expliqué que la situation de la COVID-19 fait en sorte que les activités et les services sont adaptés en fonction des directives de la santé publique. Elle m’a aussi informé que les rencontres avec les professionnelles et les cafés-rencontre sont temporairement offerts par visioconférence ou téléphone. Suite à cette belle rencontre téléphonique avec l’agente de bureau, j’ai décidé de participer aux cafés-rencontres pour rencontrer des gens qui vivent des situations semblables à moi. J’ai aussi accepté de rencontrer la psychothérapeute afin de m’aider dans mon cheminement personnel et à conjuguer ma nouvelle réalité physique à mon rôle de proche aidante.

Je fus surprise de remarquer que l’association s’est dotée de grands moyens, afin que leurs membres soient rassurés et soutenus dans différents volets. Tout au long de ma conversation téléphonique, je me suis sentie supportée et écoutée.

Je sais que le stress n’est pas bon pour ma santé et surtout pour mon cœur. Je suis tellement heureuse d’avoir téléphoné à l’organisme, je sens déjà une diminution du stress à la suite de cet appel. Je suis donc reconnaissante du plus profond de mon cœur à mon cardiologue de m’avoir référé l’Association des cardiaques de la Mauricie.

Association des cardiaques de la Mauricie

819-373-3722

Site web: www.assocdescardiaques.com

Courriel: info@assocdescardiaques.com

Prochaine chronique: Du soutien à portée de main.

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org