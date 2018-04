Sclérose en plaques: un mois pour se sensibiliser à la maladie

Crédit photo : Photo courtoisie

COMMUNAUTÉ. La Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie tiendra plusieurs activités en mai à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

Deux événements majeurs ponctueront le mois.

La traditionnelle Campagne de l’œillet se déroulera du 10 au 12 mai. Plus de 7000 œillets seront mis en vente à Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Tite et La Tuque. La population pourra toutefois commander un bouquet d’œillets pendant le mois. Le formulaire est disponible en ligne au www.oeilletsp.com pour commander les œillets et ainsi soutenir la cause et afficher les couleurs de la SP.

Le 27 mai, la Marche de l’espoir aura lieu dès 10h au parc portuaire. Cette année, l’organisation s’est fixé comme objectif d’atteindre près d’une centaine de participants. Le parcours de 5 km parcourant les rues de la ville propose aux participants de bouger, mais également de réfléchir à la réalité des personnes atteintes de la maladie et aux impacts sur leur vie, et celle de leurs proches.

Il est possible de former son équipe et de s’inscrire dès maintenant grâce au lien suivant http://marchedelespoir.ca

La présidence d’honneur de la campagne annuelle 2018 a été confiée à l’auteur Guillaume Morrissette et à Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques.

«Par notre engagement auprès de la Société canadienne de la sclérose en plaques, nous souhaitons aider les chercheurs à élucider le mystère qui entoure cette maladie imprévisible et contribuer au financement de la recherche. Grâce à celle-ci, des traitements qui permettent aux gens atteints de SP d’améliorer leur qualité de vie sont mis au point et, ultimement, avec les fonds recueillis, nous souhaitons qu’un remède contre toutes les formes de SP soit découvert. Ensemble, aidez-nous à stopper la SP», indique Guylaine Beaudoin.

Texter un don

Pour la première fois, il sera possible d’envoyer un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie par texto.

Il suffira de texter SPMauricie au numéro 41010 et un don de 5$ sera débité à même le compte de téléphonie cellulaire de l’utilisateur. «C’est un moyen simple et facile de donner pour la cause. J’invite d’ailleurs la population de la Mauricie à texter dès aujourd’hui pour nous aider à stopper la SP», souligne Guillaume Morrissette, coprésident d’honneur de la campagne.

Tous les fonds amassés lors des différents événements permettent de financer la recherche et les services offerts aux personnes vivant avec la maladie