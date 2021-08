School – Supertramp memories à l’Amphithéâtre Cogeco

Le spectacle de School – Supertramp memories aura lieu à l’Amphithéâtre Cogeco le 24 septembre prochain.

School – Supertramp memories est une formation réunissant des musiciens de haut niveau qui ont tous un attachement particulier à la musique de ce groupe mythique. Tous les membres ont joué avec plusieurs artistes du milieu musical et ont arpenté les quatre coins du Québec pour donner de multiples spectacles.

Le groupe hommage s’est produit dans de multiples festivals et salles de spectacles à travers la province laissant à chaque fois un public conquis. School est une reproduction des plus fidèles de la musique de Supertramp jusque dans les moindres détails.

Le spectacle avait été initialement reporté en février 2022 en raison de la pandémie mondiale. Les détenteurs de billets auront la chance d’échanger leurs billets pour assister au spectacle de ce groupe fétiche cette année et ce, sur la grande scène de l’Amphithéâtre Cogeco dans une formule améliorée.

C’est VERLENE qui assurera la première partie du spectacle. L’artiste propose un univers musical où chantent à l’unisson les spectres des sorcières de Salem et les Sirènes des mythes Homériques. Des paroles symboliques et mystérieuses y sont animées par des mélodies à la fois sombres et épiques.

Les billets pour le spectacle de School – Supertramp memories seront en vente à compter du vendredi 13 août à 11h au www.amphitheatrecogeco.com.