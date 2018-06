Scène des Voix Populaires: pas de chaises pliantes jusqu’au 1er juillet

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

FESTIVOIX. Il sera interdit aux festivaliers du FestiVoix de Trois-Rivières d’apporter des chaises pliantes sur le site de la grande scène des Voix Populaires pour les spectacles du 28, 29 et 30 juin, ainsi que du 1er juillet.

Cela permettra à un plus grand nombre de festivaliers d’assister aux spectacles de ces quatre soirs.

Des zones assises seront disponibles, soit les estrades populaires situées sur le site de la grande scène, la côte de l’Hôpital, le Bistro SAQ et l’Espace Côté Jardin Metro à la scène des Voix Jazz. Le parterre et l’esplanade asphaltés sont considérés comme des zones debout.

Le FestiVoix communiquera après le premier week-end de festivités, la configuration du site Loto-Québec des Voix Populaires pour les concerts présentés par la suite.

Rappelons également qu’il est interdit en tout temps d’apporter des chaises pliantes aux spectacles de la scène des Voix Multiples dans la cour du Monastère des Ursulines.

Service de navette bonifié

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre aux festivaliers le service de navettes avec voies réservées à partir de 16 h 30 les soirs de spectacles, et ce, en partance des trois centres commerciaux. Cette année, il en coûtera un dollar (1 $) à chaque embarquement pour utiliser le service de navettes, soit un dollar à l’aller et un dollar au retour.

Pour les circuits réguliers du transport en commun, ce sera un dollar à partir de 15 h 30 en semaine, sur présentation du Passeport ou du Bracelet journalier. Il est à noter également que le service d’autobus sera bonifié les dimanches 1er et 8 juillet, soit de 8 h 45 jusqu’à minuit 10.

En 2017, plus de 11 000 festivaliers ont utilisé le service de navettes de la STTR, c’est 2 000 personnes de plus qu’en 2016.

NAVETTES FESTIVOIX (soirs de spectacles, seulement, du 28 juin au 8 juillet) :

• En fonction de 16 h 30 à minuit (sauf les 2 et 3 juillet) ;

• Accès à un dollar 1 $ en monnaie exacte à chaque embarquement ;

• Gratuit avec l’interpasse mensuelle et/ou la Carte Cité avec titre mensuel ;

• Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins ;

• À partir des 3 centres commerciaux :

– Les Rivières (face à l’entrée # 1, près de Réno dépôt)

– Les Galeries du Cap (entre Maxi et Bureau en gros)

– Le Carrefour Trois-Rivières-Ouest (entrée # 4 du cinéma Fleur de Lys)

Débarcadère / Embarcadère : Parc Champlain

RÉSEAU AUTOBUS RÉGULIERS STTR – DURANT LE FESTIVOIX

➢ Service bonifié les dimanches 1 et 8 juillet : de 8 h 45 à minuit 10

➢ Accès à 1 $ en monnaie exacte à partir de 15 h 30 (au lieu de 18 h) en semaine, pour les détenteurs de

PASSEPORT ou du billet journalier

*Pour ceux qui possèdent une ACCRÉDITATION du Festivoix (bénévoles, artistes, équipe sécurité, etc.), ils ont accès gratuitement au réseau de la STTR, incluant les navettes, à partir de 8 h 45 sur présentation de leur accréditation.