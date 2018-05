Des savons faits à la main à l’ancienne

Crédit photo : Audrey Leblanc

ARTISANAT. Artiste autodidacte et maman de trois ados, Valérie Allaire porte aussi un troisième chapeau : celui d’artisane savonnière. Dans son local de la rue Sidbec Nord à Trois-Rivières, elle crée des savons entièrement naturels et faits à la main selon une méthode ancestrale.

Pendant plusieurs années, Valérie a roulé sa bosse dans le monde des arts visuels. Il y a quelque temps, elle était à la recherche d’un nouveau défi. «Je voulais un travail qui me permettait de combiner mon côté créatif et mon côté entrepreneure, explique-t-elle. J’utilisais déjà beaucoup de produits naturels à la maison. Je fabriquais mes crèmes, dentifrices et produits de nettoyage.»

Au printemps 2015, elle a fabriqué son premier savon. «On avait des problèmes de peau sèche dans la famille, alors je me suis dit que j’allais essayer de faire quelque chose pour régler ça, raconte Valérie. J’ai fait énormément de recherches. Je n’avais vraiment aucune idée d’où ça allait me mener à ce moment-là, mais je suis tombée en amour avec le procédé.»

Il n’a fallu que très peu de temps avant que l’entreprise Les savons Milca soit fondée. Les premières recettes ont été élaborées dans sa cuisine, dans ses chaudrons. Rapidement, les commandes se sont multipliées, si bien que Valérie et son associé Paul Greth ont loué un local pour y installer l’atelier de fabrication. Celui-ci est ouvert depuis un an.

Valérie Allaire utilise une technique ancestrale de fabrication à froid. «Je choisis des huiles végétales comme l’olive, noix de coco, beurre de charité et l’huile de ricin, énumère-t-elle. Notre savon est naturel parce que le seul produit chimique qu’on utilise pendant la fabrication s’efface complètement à la fin du processus. Il n’y a plus aucune trace à la fin.»

«Et les huiles conservent toutes leurs propriétés puisqu’elles ne sont pas chauffées, ajoute cette dernière. Dans les grosses usines, c’est fait à chaud, donc les huiles ont été bouillies pendant des heures et perdent leurs propriétés. L’avantage pour les grandes compagnies, c’est que le savon est prêt le lendemain. Ici, il y a un mois de délai entre la production et la mise en marché parce que c’est fait à froid. On n’ajoute pas de fragrance ni de parfum. Tout est naturel.»

Créativité et zéro déchet

Des moules ont été conçus sur mesure pour fabriquer les savons et une vieille presse a même été modifiée pour découper en bloc le mélange figé et démoulé. «J’ai un coup de cœur pour la fabrication de savons parce qu’il y a une grande place pour la créativité, confie Valérie. Tu peux faire les recettes que tu veux et les designs que tu veux avec les couleurs désirées..»

La gamme complète comprend des savons pour les différents types de peau, tant pour le visage que pour le corps. Il y en a même pour les bébés et les animaux. Une huile pour repousser les tiques est ajoutée dans ce dernier.

L’artisane savonnière a même créé cinq savons pour la microbrasserie Le Temps d’une Pinte. Ceux-ci sont faits à partir du miel, du café et de la levure de bière propres à l’entreprise. Pour les curieux, Valérie ouvre aussi les portes de son atelier aux gens désireux d’en apprendre plus sur le procédé qu’elle utilise. Les gens peuvent également y acheter en vrac les retailles et les savons déclassés. Pour découvrir ses produits : www.savonsmilca.com