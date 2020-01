Sauver la planète avec des vers de terre

Quelle ne fut pas la surprise pour Philippe Dorion, originaire de Gatineau, de constater à son arrivée à Trois-Rivières que le compostage n’était pas encore offert à grande échelle sur son territoire. Pourtant, dans sa ville natale, le bac brun avait sa place aux côtés du bac bleu depuis plusieurs années déjà.

Un service de compostage industriel, plus précisément de lombricompostage, est d’ailleurs ce que souhaite implanter Philippe Dorion en Mauricie. Actuellement étudiant en biochimie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il a commencé son processus avec quelques œufs de vers de terre, et sa population a crû suffisamment pour qu’il ait désormais entre les mains deux bacs contenant environ 5000 bestioles.

À ce rythme, il estime très approximativement que pour desservir Trois-Rivières en entier, il lui faudrait une population impressionnante 91 millions de vers. Cependant, il croit pouvoir diminuer ce chiffre de moitié en combinant le travail des larves de mouches soldats noires à celui des vers.

En effet, les mouches soldats noires agissent un peu comme un prétraitement sur les matières organiques, ce qui sera essentiel pour opérer un système de lombricompostage à grande échelle. Par exemple, les vers ne possèdent pas les enzymes nécessaires à la dégradation des aliments comme les pâtes, les graisses animales, l’ail ou l’oignon, ou encore certains fruits trop acides comme le citron. La larve peut quant à elle dégrader tout ce qui est biodégradable, mis à part la cellulose qui compose les végétaux, unique aliment du ver.

Le compostage 2.0

Le lombricompostage, comparativement au compostage traditionnel, présente de nombreux avantages. Il est plus simple, très peu coûteux, plus rapide, ne dégage aucune odeur et le résultat est un engrais extrêmement riche en azote et en micronutriments.

« Du compost chaud, c’est difficile au Canada à cause du climat. On se tourne alors généralement vers le compost froid, avec lequel on obtient une dégradation complète en 3 à 5 ans. Le compost chaud, qu’on pratique seulement durant l’été, prend quant à lui de 6 à 8 mois. Avec le lombricompostage, ça prend 2 mois, maximum », explique Philippe Dorion.

D’après M. Dorion, ce phénomène s’explique par les trillions de bactéries supplémentaires présentes dans le compost. « En fait, les vers sont un vaisseau pour les bactéries », précise-t-il.

De plus, les larves de mouches soldats noires absorbent 90 % de ce qu’elles vont manger, ce qui fait que ces dernières grossissent rapidement. Ces larves, une fois leur travail complété, peuvent ainsi être vendues aux pisciculteurs et aux aviculteurs, deux types d’élevages qui prennent beaucoup d’ampleur au Québec.

« Même si je suis végétarien et que je ne consomme pas de chaire animale par souci de préservation de l’environnement, je reconnais que faire pousser ou d’élever sa propre nourriture est beaucoup mieux que l’élevage intensif. Et sans ces éleveurs, j’aurais juste tout plein de larves avec lesquelles je ne saurais pas quoi faire! », lance-t-il en riant.

Au-delà des matières compostables

Pour l’instant, Philippe Dorion souhaite suivre une formation professionnelle en lancement d’entreprise et devrait commencer ses rencontres avec les Villes et Municipalités dans les prochains mois afin de présenter son projet.

Il est également en train de mettre sur pieds deux projets pilotes à l’UQTR et au Cégep de Trois-Rivières. À son avis, il n’y a pas de projet trop petit et son enthousiasme l’incite à se lancer dans toutes les opportunités qui s’offrent à lui afin de faire ses preuves.

Avant de mettre les pieds à Trois-Rivières, la première idée de l’étudiant s’est développée au Cégep lors de son projet de fin de DEC sur des larves capables de digérer de la styromousse. Comme cette dernière est composée de plastique, donc de matière organique, elles sont capables de les dégrader de manière bioaccessible pour les plantes. « On peut donc utiliser leurs déjections comme fertilisant », ajoute Philippe Dorion.

Ainsi, une fois que son projet de lombricompostage industriel sera bien établi, M. Dorion souhaite se pencher sur le projet de dégradation de toutes les matières organiques, et non seulement les matières compostables.