Sapinière de la Mauricie: record de ventes!

Les gens de la région ont été nombreux cette année à se rendre à la Sapinière de la Mauricie pour y choisir leur arbre de Noël. En date du 11 décembre, le commerce enregistrait une hausse de ses ventes d’environ 25 % comparativement à l’an dernier.

«On vend généralement entre 700 et 1 000 sapins annuellement, indique le propriétaire, Michel Paquette. Là, on est rendu à 1 200. On a reçu des gens de Trois-Rivières, Shawinigan et Nicolet. Ma clientèle est régionale.»

«Je ne pense pas qu’il s’est vendu plus de sapins naturels cette année dans la région, mais c’est une hausse qui s’explique surtout par le fait qu’il y avait moins de vendeurs, remarque M. Paquette. À Trois-Rivières, par exemple, il y avait deux gros vendeurs en moins cette année.»

Ce dernier ne manque pas de souligner l’enthousiasme des gens pour décorer tôt cette année. «Je pense que les gens avaient hâte de sortir et de décorer. Normalement, le 21 novembre, c’est une petite fin de semaine, mais cette année, ç’a commencé fort», dit-il.

Contrairement aux années passées, l’achalandage a été accru au mois de novembre, si bien que la presque totalité des ventes a été réalisée avant la mi-décembre.

La Sapinière de la Mauricie est une entreprise familiale qui offre une vaste gamme de sapins de Noël. La hauteur de ceux-ci peut varier de 4 à 20 pieds. On y retrouve principalement du sapin baumier, une variété résistante aux intempéries et dégageant une forte odeur de sapin.