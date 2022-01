Santé mentale: des ressources d’aide disponibles en tout temps

La montée des cas positifs à la COVID-19 en raison notamment de l’apparition du variant Omicron peut inquiéter certaines personnes et engendrer des réactions. Le simple fait d’en parler à quelqu’un, de s’arrêter et de faire le point sur la situation, peut aider, rappelle le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Les équipes psychosociales sont là, partout dans la région, pour vous écouter, vous aider à clarifier ce que vous vivez, répondre à vos questions et vous orienter vers des services adaptés à vos besoins.

Il est possible de contacter rapidement un intervenant d’Info-Social en composant le 811, option 2, et ce, 24h sur 24 et sept jours sur sept.

Vous pouvez rapidement :

Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide si l’on se sent épuisé, confus, déprimé, anxieux, agressif ou en détresse, si l’on constate des changements dans sa pensée, son humeur ou son comportement ou encore si l’on est inquiet au sujet de sa santé mentale ou de celle d’un proche.

En plus de la ligne Info-Social, on peut aussi téléphoner ou se présenter sans rendez-vous au CLSC le plus près de chez soi. En cas de besoin, le service téléphonique en prévention du suicide (1 866 APPELLE (277-3553)) et le service en dépendance (1 866 568-3877) offrent également du soutien.

Pour plus d’informations ou pour découvrir des outils pour vous aider à gérer vos réactions au quotidien: https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/ (M.E.B.A.)