Sans convention collective depuis 18 mois

Dans le cadre de la première de dix journées de grève adoptées par les syndicats de CPE affiliés à la CSN, les travailleurs de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec manifestent ce vendredi, à Trois-Rivières, pour accroître la pression sur le gouvernement en ce qui a trait aux négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives.

Sans convention collective depuis maintenant 18 mois, les travailleurs des CPE demandent des solutions concrètes pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque criant de personnel.

« Ça n’avance pas à la table de négociations et rien n’a bougé depuis longtemps. On a eu des négociations les 20 et 24 septembre, et ça ne bouge pas. Il est temps qu’on envoie un message clair au gouvernement et on ne reculera pas. Les salaires sont le nœud du sujet, mais on a des revendications majeures comme les salaires, les vacances, les jours fériés qu’on veut récupérer, les ratios qu’ils veulent intégrer dans les conventions, les dossiers de l’enfant et la gestion en cuisine puisqu’ils ne reconnaissent pas les responsables en alimentation », lance Suzie Gaillardetz, présidente des travailleurs et travailleuses en CPE Cœur-du-Québec.

« On a plusieurs points en négociation et ils n’effleurent même pas le sujet présentement. On a d’autres négociations les 27 et 28 et septembre et si ça ne bouge pas, ça va s’accentuer. Il nous reste neuf jours de grève et on va les appliquer. »

Les travailleurs de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont amorcé une marche au Stade Quillorama de Trois-Rivières pour se rendre devant les bureaux de Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, et député de Trois-Rivières.