Sanctuaire: fin de mandat du recteur Mgr Pierre-Olivier Tremblay

Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, et le père Luc Tardif, provincial des Oblats de Marie Immaculée, ont annoncé la fin du mandat de Mgr Pierre-Olivier Tremblay après quatre ans de service à titre de recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

«Ces dernières années, Mgr Tremblay a travaillé avec ardeur à faire du Sanctuaire un acteur de premier plan dans la Mauricie, soit avec l’insertion dans le milieu du bas-du-cap, le lien avec les grands évènements de Trois-Rivières, le travail avec de nouveaux partenaires civils et religieux, et la présence positive dans les médias. Il a su faire du Sanctuaire un lieu d’accueil inconditionnel, un vrai sanctuaire pour le 21e siècle. Son leadership fut celui d’un missionnaire tout empreint du charisme oblat. Il quitte sa fonction de recteur, mais reste certainement un ambassadeur inconditionnel», a souligné le père Luc Tardif.

«Je suis reconnaissant envers tout le travail que Mgr Pierre-Olivier Tremblay a fait comme recteur. Pendant deux ans, je l’ai vu s’engager avec générosité pour mener de front son mandat de recteur et celui d’évêque auxiliaire», a pour sa part confié l’évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard.

Dorénavant, Mgr Tremblay poursuivra son engagement au diocèse comme évêque auxiliaire et il deviendra également vicaire général. Il sera plus particulièrement affecté à l’accompagnement des communautés chrétiennes dans ces moments de transition que vit l’Église, ici comme ailleurs au Québec. Par ailleurs Mgr Tremblay va continuer de s’investir dans le grand projet de développement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il restera un acteur clé dans sa mise en route et sa réalisation.

«J’ai toujours eu à cœur que le Sanctuaire ait une contribution positive pour la société d’aujourd’hui et pour l’Église. Je suis heureux de poursuivre le développement que nous avons amorcé à mon arrivée au Sanctuaire en contribuant à la réalisation du grand projet. Dans le contexte actuel de la pandémie, un lieu comme le Sanctuaire est plus que jamais nécessaire pour apporter paix, réconfort et intériorité à toute personne», a-t-il témoigné.

***

Message de Mgr Pierre-Olivier Tremblay

Bonjour à vous tous et toutes! Mercredi le 7 octobre dernier, en la fête patronale du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, mon mandat comme recteur du sanctuaire a pris fin. C’est un passage important dans ma vie et aussi dans celle du sanctuaire. Je serai maintenant à temps plein au diocèse de Trois-Rivières. J’y serai vicaire général (avec l’abbé Claude Lapointe qui va continuer à l’être lui aussi) pour travailler à l’accompagnement des communautés chrétiennes dans les défis de la mission. Je garderai tout de même un lien avec le sanctuaire, en participant au comité qui veille à la mise en marche et à la réalisation du grand projet de développement.

Il y a presque cinq ans, les oblats m’ont demandé d’assumer un rôle de leadership dans cette grande équipe afin de faire progresser la mission ici. J’y ai rencontré des personnes inspirantes, des témoins, des pèlerins si profonds, des chercheurs de sens et des visiteurs. J’ai bien vu à quel point le sanctuaire comme lieu de grande beauté et aussi comme lieu d’une histoire extraordinaire touche le cœur des gens. Dans la période de pandémie que nous vivons depuis mars dernier, nous sommes tous témoins à quel point les gens ont besoin de silence, de paix, de réconfort. Vraiment, notre sanctuaire est un cadeau pour tous et toutes, pour l’Église et pour le monde!

Que de beaux et grands moments de prières et de ressourcements avons-nous vécu ensemble. C’est certainement ce que je garde de plus inoubliable de ce que j’y aurai vécu. Par ailleurs, le sanctuaire est aujourd’hui bien reconnu dans notre milieu, dans les médias, avec nos partenaires civils et religieux. Beaucoup de gens de tout horizon s’y intéressent et veulent voir notre sanctuaire grandir et rayonner. Cela me réjouit beaucoup! Rien de ce qui se fait de beau et de grand ici ne peut se faire seul. Permettez-moi de dire un immense merci à mes confrères oblats, si généreux dans leur engagement. Merci aussi à tous les employés et à tous les bénévoles. Le visage de Notre-Dame-du-Cap, c’est vous!

Les dernières quatre années et demie auront été pour moi un beau et grand défi personnel. J’ai beaucoup appris (et j’ai encore beaucoup à apprendre!). Bien sûr, à travers tous les changements que nous avons vécus, il y a eu des moments difficiles. Je demande pardon aux personnes que j’ai pu offenser et je souhaite la paix à tous et toutes pour la suite des choses.

Le 22 juillet 2018, j’ai vécu ici un des grands jours de ma vie, mon ordination comme évêque. Les autorités religieuses (oblates et diocésaines) ont accepté que je concilie, pour un temps, les responsabilités d’évêque auxiliaire et de recteur du sanctuaire. Cette conciliation exigeante, maintenant terminée, je vais me concentrer sur ma mission d’évêque et travailler à temps plein au diocèse, mais je reviendrai certainement vous voir.

Une nouvelle équipe (qui sera présentée la semaine prochaine) va entreprendre ce nouveau chapitre dans la belle histoire du sanctuaire. Je leur souhaite plein de bonheur et un fructueux nouveau ministère.

Que Dieu bénisse le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et qu’il vous bénisse! Que Marie nous guide et nous encourage. Merci de me soutenir par vos prières. Merci, merci de tout cœur!

En toute fraternité,

+ Pierre-Olivier Tremblay omi, évêque auxiliaire de Trois-Rivières