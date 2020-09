Cinq ans après la parution de Figurations, l’auteur trifluvien Samuel Sénéchal renoue avec l’autofiction et s’amuse à jouer avec la frontière entre la réalité et la fiction dans son nouveau roman intitulé Ruptures.

Dans ce deuxième volet d’une série de cinq livres qu’il souhaite autoéditer aux cinq ans, Samuel Sénéchal revient sur les cinq dernières années.

«C’est le même personnage qu’en 2015. À la fin de Figurations, le narrateur était sur le point de finir ses études et était engagé au Cégep. Ça m’a permis de faire un peu le bilan des cinq dernières années, mais je suis loin de me mettre en vedette. J’ai un sens de l’autodérision assez fort», souligne l’auteur.

Cette fois-ci, le narrateur vit beaucoup d’insatisfaction professionnelle et artistique.

«C’est cliché de dire ça, mais sérieusement, ce roman n’a pas été facile à écrire, confie Samuel Sénéchal. Il a fait mal à écrire. Je n’étais pas dans ma meilleure passe et je me questionnais beaucoup, sur ma vie professionnelle notamment, mais j’avais aussi des questionnements existentiels. Au fil de l’écriture, j’avais peur que le propos devienne lourd.»

Malgré tout, l’humour noir, le cynisme et le côté satyrique qui caractérisent, entre autres, son style d’écriture se dégagent du roman. Il a également travaillé davantage les dialogues afin que ceux-ci soient aussi percutants que la narration.

«Je me suis aussi permis plus de couleurs dans le langage, ce que je me privais de faire, comme si j’avais peur de ne pas être pris au sérieux dans mes débuts, lorsque j’ai lancé ma maison d’édition», souligne-t-il.

L’auteur a toutefois connu de belles victoires dans les dernières années. Son roman jeunesse, destiné aux adolescents, a obtenu une bonne réponse du public et quelques écoles l’ont ajouté à leur programme. Le livre a également dû être réimprimé.

«C’est dur de sortir un livre cette année, convient Samuel Sénéchal. Je sens qu’avec la situation actuelle, tout ça sera à rebâtir. Je me faisais surtout connaître en participant à divers événements et en rencontrant des gens, mais ces événements ont tous été annulés en raison de la COVID-19.»

Le roman Ruptures est disponible en achat en ligne à librairie-en-ligne.com.