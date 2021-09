Samuel Blier de retour à Trois-Rivières

Le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec, a annoncé sa première signature pour la prochaine saison en Samuel Blier.

L’ancien joueur des Cataractes de Shawinigan avait hérité des titres de Recrue de l’année et de champion buteur de la LHSAAAQ en 2019-2020. Il en sera à sa deuxième saison avec la formation trifluvienne.

Lors de sa saison recrue, il avait amassé 32 points, dont 22 buts, en 19 matchs. En plus de son jeu offensif, il se distingue par la qualité de son jeu sur 200 pieds.

« Samuel (Blier) est un ancien capitaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et ça parait. Il est dédié, fait les détails et s’est bien intégré à la ligue. Il est un morceau important de l’équipe et il est heureux de revenir avec nous », a commenté le directeur général de l’équipe, Fabien Dubé.