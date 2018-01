Samuel Asselin n’est plus un Cataractes

LHJMQ. Les Cataractes de Shawinigan ont procédé à une transaction avec le Titan d’Acadie-Bathurst plus tôt au cours de la journée. Le directeur général Martin Mondou a envoyé le vétéran de 19 ans, Samuel Asselin en Acadie en retour du défenseur de 16 ans, Olivier Desroches et de deux choix au repêchage.

Olivier Desroches est un défenseur de 16 ans qui évoluait avec le Titan depuis le début de la saison. Il a été repêché en deuxième ronde, 34e au total, lors de la dernière séance de sélection. En 28 rencontres il a récolté 5 mentions d’aide et maintenu un différentiel de +6. «C’est un défenseur que nous aimions vraiment. Nous sommes déçus de nous départir de Samuel, mais le retour sera très bénéfique pour notre organisation», a mentionné Martin Mondou suite à la transaction.

Desroches, qui mesure 6 pieds et 1 pouce en plus de faire osciller la balance à 185 livres, a évolué deux saisons au Midget AAA chez le Rousseau Royal de Laval-Montréal. «Il évoluait Midget AAA à l’âge de 14 ans seulement ce qui est très rare ici au Québec. Il était l’un des meilleurs espoirs l’an dernier au repêchage et sera sans doute un élément important des Cataractes pour plusieurs saisons», a ajouté M. Mondou en parlant de sa nouvelle acquisition.

Reconnu comme un défenseur complet

en mesure de bien bouger la rondelle et de bien protéger son territoire, celui-ci intégrera l’alignement des Cataractes au cours des prochains jours et portera le #74.

En plus de Desroches, les Cataractes reçoivent deux choix au repêchage. Un choix de troisième ronde en 2020 et de cinquième ronde en 2019 qui pourraient permettre aux Cataractes de récupérer un choix de 2e tour en 2019 selon certaines conditions. (JC/ Source: Cataractes.qc.ca)