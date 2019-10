Sam Lamar et The Franklin Electric au Cabaret de l’Amphithéâtre

Deux nouveaux spectacles s’ajoutent à la programmation du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

Le 13 novembre, Sam Lamar, vedette montante de la scène électro, transformera l’endroit en plancher de danse. Il a le soutien de certains des plus grands poids lourds du secteur tels que Illenium, Porter Robinson, Knife Party, Zomboy, Black Tiger Sex Machine et bien d’autres. Attirant d’abord l’attention pour ses conceptions sonores percutantes et son mélange de genre sans peur, Sam sort de l’ombre pour dévoiler sa vision du monde.

Puis, The Franklin Electric effectuera un retour sur les planches du Cabaret le 20 février 2020. Depuis son apparition en 2014 avec son premier album This Is How I Let You Down, The Franklin Electric compte près de 400 spectacles dans une douzaine de pays, partageant la scène avec une multitude d’artistes dont Mumford & Sons, Ben Howard ou encore City And Color. Le EP In Your Head a vu le jour au cours de l’été 2019, duquel est né le spectacle qui sera présenté en février.

Les billets pour le spectacle de Sam Lamar sont déjà en vente, tandis que ceux pour The Franklin Electric seront mis en vente le 11 octobre dès 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.