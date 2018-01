Le Salon du livre joue d’audace pour ses 30 ans

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

LITTÉRATURE. Le Salon du livre de Trois-Rivières se déroulera du 22 au 25 mars au Centre des congrès de l’Hôtel Delta. Pour sa 30e édition, l’organisation veut oser plus que jamais. C’est pour cette raison que la programmation tournera autour de la thématique «Jouer d’audace».

«On n’a pas peur d’essayer des choses pour se démarquer des autres événements. Le Salon du livre a d’ailleurs acquis une réputation remarquable et on compte continuer de se démarquer cette année. On nous dit qu’on ose plus que les autres dans nos thématiques et dans nos tables rondes», lance d’entrée de jeu Stella Montreuil, présidente du conseil d’administration du Salon du livre de Trois-Rivières.

Et question d’oser, l’événement a décidé de confier la présidence d’honneur de sa 30e édition à l’écrivain français Alexandre Jardin, qui montre un aplomb certain dans ses ouvrages, ainsi que dans ses divers engagements citoyens. On lui doit, entre autres, les romans Fanfan, Le Zubial, Le Zèbre, Le roman des Jardin et Ma mère avait raison.

En raison des rénovations au Delta, les formules et les scènes seront modifiées. Dans les modifications, l’organisation a également revu leur manière de travailler, de sorte que plutôt que d’avoir un invité par jour, le Salon accueillera un invité d’honneur par genre littéraire en vedette.

Le Salon du livre de Trois-Rivières mettra donc en vedette les auteurs suivants: Chloé Varin (jeunesse), le philosophe Alain Deneault (essai), Guillaume Morrissette (polar), Natasha Kanapé Fontaine (poésie), Marcel Sabourin (chronique) et Christine Beaulieu (théâtre).

L’écrivain en résidence pour cette édition sera Biz. Il aura pour mandat de créer un texte inédit par jour et de le livrer sur scène en soirée.

Les Éditions du Boréal seront également à l’honneur durant l’événement. Cette maison d’édition a vu le jour à Trois-Rivières à Trois-Rivières il y a 55 ans et est devenue, au fil du temps, l’une des principales maisons indépendantes au Québec.

Les passeports pour le Salon du livre sont en vente sur le nouveau site Internet de l’événement au www.sltr.qc.ca. L’événement maintient son prix d’entrée à 4$ et accueillera gratuitement les enfants de 12 ans et moins.

La programmation complète de l’événement sera dévoilée au début du mois de mars.